Від 1 тисячі за карат: як сильно впали ціни на діаманти
- Індекс цін на діаманти RAPI для виробів вагою 1 карат впав.
- Середня ціна на діаманти з найбільшої алмазної шахти Лесото склала 1 008 доларів за карат.
Введені тарифи США вплинули на індійські товари. Зокрема це вплинуло й на ціни на діаманти, які знизилися. Водночас попит на коштовності залишився. На сьогодні ціна за 1 карат відштовхується від 1 тисячі доларів.
Що відбувається з цінами на діаманти у світі?
Індекс цін на діаманти RapNet (RAPI) для виробів вагою 1 карат, що включає круглі діаманти, діаманти від D до H та від IF до VS2, впав на 1,1% у серпні цього року, передає 24 Канал з посиланням на Rapaport.
Читайте також Ситуація нестабільна: як змінилась ціна золота на початку жовтня
Натомість індекс для каменів вагою 0,30 та 0,50 карата знизився на 3,8% та 3,9% відповідно. Натомість RAPI для 3 каратів зріс на 0,4%.
- За даними Reuters, середня ціна на діаманти з найбільшої алмазної шахти Лесото склала 1 008 доларів за карат, що на 26% нижче, ніж минулого року.
- А наприкінці весни середня ціна за карат усіх діамантів становила 9 249,78 долара, пише Diamondse.info. Таким чином, ціна від 1 до 1,49 карата становила 3 843 долари, а від 1,50 до 1,99 карата – 5 885 доларів. 5 каратів або більше коштувало в середньому майже 22 тисячі доларів.
Що таке RAPI?
Це глобальний стандартний індекс цін на діаманти, що базується на цінах у режимі реального часу на RapNet, найбільшому у світі ринку торгівлі діамантами.
Яка проба золота за кількістю каратів?
Каратом називають одиницю вимірювання маси, яка використовується для коштовних каменів. Один карат становить 200 міліграмів.
В Україні кількість золота позначається пробою, який вказує на частку дорогоцінного металу в складі. Відтак, у 585 пробі – 58,5% золота у складі сплаву, а у 750 пробі – 75%.
Для того, щоб перевести карати в пробу доведеться кількість каратів помножити на 1 000, а отримане значення розділити на 24.
Відомо, що найпоширеніші проби золота позначаються такою кількістю каратів: 24 карати – золото 999,9 проби, 18 каратів – 750 проба, 14 каратів – 585 проба, 9 каратів – 375 проба.