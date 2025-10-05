Введені тарифи США вплинули на індійські товари. Зокрема це вплинуло й на ціни на діаманти, які знизилися. Водночас попит на коштовності залишився. На сьогодні ціна за 1 карат відштовхується від 1 тисячі доларів.

Що відбувається з цінами на діаманти у світі?

Індекс цін на діаманти RapNet (RAPI) для виробів вагою 1 карат, що включає круглі діаманти, діаманти від D до H та від IF до VS2, впав на 1,1% у серпні цього року, передає 24 Канал з посиланням на Rapaport.

Натомість індекс для каменів вагою 0,30 та 0,50 карата знизився на 3,8% та 3,9% відповідно. Натомість RAPI для 3 каратів зріс на 0,4%.

За даними Reuters, середня ціна на діаманти з найбільшої алмазної шахти Лесото склала 1 008 доларів за карат, що на 26% нижче, ніж минулого року.

А наприкінці весни середня ціна за карат усіх діамантів становила 9 249,78 долара, пише Diamondse.info. Таким чином, ціна від 1 до 1,49 карата становила 3 843 долари, а від 1,50 до 1,99 карата – 5 885 доларів. 5 каратів або більше коштувало в середньому майже 22 тисячі доларів.

Що таке RAPI?

Це глобальний стандартний індекс цін на діаманти, що базується на цінах у режимі реального часу на RapNet, найбільшому у світі ринку торгівлі діамантами.

