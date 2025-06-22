Чи можуть відмовити в обміні "старих" доларів в Україні

Зазвичай доларові банкноти, що випущені у 1996 році, називають "старими". Ще раніше саме з ними в Україні виникали проблеми під час обміну. Однак в НБУ пояснили, що ні номінал, ні рік випуску доларів не є підставою для відмови в обміну.

Чи можна обміняти "старі" долари на "нові"

Як пояснили в НБУ ще раніше, банківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкноти іноземної валюти, передає 24 Канал.

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Регулятор додав, що це стосується зокрема операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою ще з 1914 року дотепер.

Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше,

– повідомляють в НБУ.

Водночас "новими" доларами зазвичай називають банкноти, чий дизайн був оновлений за останні 20 років. Виглядають вони ось так:



Як виглядають "нові" долари / Фото Pexels

Відповідно, якщо особа має запит для обміну "старих" банкнот на "нові", то їй варто звертатися до банку або пункту обміну для того, щоб дізнатися чи така послуга доступна.

Крім того, є випадки, коли фінансові установи можуть стягувати плату за такий обмін. Розмір оплати може варіюватися відповідно до рішення кожної установи.