Найглибша свердловина у світі для видобутку нафти має глибину до 13 тисяч метрів. Хоч точні об'єми видобутку на свердловині не розкриті, втім загальний обсяг родовища, де розташована свердлвина, сягає понад 2 мільярди барелів нафти.

Як найбільша нафтова свердловина у світі?

За даними Книги рекордів Гіннеса, найглибшою нафтовою свердловиною у світі є свердловина Z-44 Chayvo, розташована на шельфі Сахалінського басейну на сході Росії, передає 24 Канал.

А загальний очікуваний видобуток на шельфових родовищах проєкту "Сахалін-1", де розташована ця свердловина, складає 2,3 мільярда барелів нафти.

Станом на 27 серпня 2012 року Z-44 Chayvo досягла глибини у понад 12 тисяч метрів. Для порівняння: це приблизно в 15 разів перевищує висоту найвищої будівлі у світі – хмарочоса Бурдж-Халіфа.

Зауважте! Найглибшою у світі буровою свердловиною є Кольська надглибока свердловина, що в Росії. Її глибина становить також понад 12 тисяч метрів. Однак вона не використовується в нафтовій галузі.

Цікаво, що взимку цього року другою за глибиною вертикальною свердловиною у світі стала "Шендітаке 1", повідомляє ecns.cn.

Річ у тім, що Китай пробурив свою першу надглибоку науково-розвідувальну свердловину глибиною у майже 11 тисяч метрів у басейні Тарім Сіньцзян-Уйгурського автономного району. А ще це найглибша вертикальна свердловина в Азії.

Цікаво, що під час буріння свердловина проникла у 12 різних літологічних та тискових систем, включаючи кембрійські шари. Це свого роду "телескоп" для дослідження глибоких надр Землі.

Яка свердловина найглибша в Україні?