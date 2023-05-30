Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до 1% багатіїв у різних країнах світу
Джерело:Bloomberg
Напевно кожна людина прагне заробляти більше. Дехто навіть прагне потрапити до клубу найзаможніших осіб, який часто називають 1%. Проте як виявилося у кожній країні поріг входу різний.
Скільки потрібно, щоб потрапити до клубу багатіїв
Для прикладу, щоб увійти до 1% найбагатших людей у Монако потрібно володіти капіталом у розмірі 12,4 мільйона доларів. Ця країна є лідером у цьому рейтингу.
Цікаво Сучасні реалії інвестування та трейдингу: плюси та мінуси професій
До трійки лідерів також увійшли Швейцарія та Австрія, де поріг входу до клубу багатіїв становить 6,6 мільйона доларів та 5,5 мільйона доларів чистого капіталу відповідно. У США перетнути цей поріг допоможе капітал у розмірі 5,1 мільйона доларів. До першої п'ятірки також входить Нова Зеландія з 5,2 мільйона доларів.
Нові дані свідчать про те, що пандемія та зростання вартості життя посилюють проблему розриву між бідними та багатими країнами. Зокрема, поріг входу до 1% найбагатших осіб у Монако у понад 200 разів перевищує аналогічну позначку у Філіппінах, де цей показник становить всього 57 тисяч доларів.
Згідно з даними Світового банку, домогосподарства з низьким рівнем доходів на глобальному рівні відчувають на собі тягар інфляції. Через це вони вимушені збільшити частку витрат з бюджету на базові потреби:
- Їжу;
- Житло.
Паралельно 500 найзаможніших людей світу з почату 2023 року зафіксували зростання своїх статків майже на 600 мільярдів доларів.