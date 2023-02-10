Чому депозит – невигідний

У січні 2023 року середні ставки за новими гривневими депозитами в середньому становили 10,6% річних, за даними НБУ. За місяць вони взагалі не змінилися.

Трохи інші дані демонструє Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD). Середня депозитна ставка коливається в межах 11,64% – 13,19% в залежності від терміну депозиту.

До теми Пишний розповів, який фактор загрожує курсу гривні

Можна знайти вигідніші пропозиції у менших банках – вони пропонують до 18% дохідності. А от великі банки пропонують низькі ставки, бо в них достатньо ліквідності – їм немає потреби конкурувати за гроші українців.

Однак у будь-якому випадку депозит не покриває інфляцію. Минулого року вона становила 26,6%. Це вдвічі більше, ніж може запропонувати вклад у банку. І це ще до вирахування податків з прибутку від депозиту.

Чи зміниться щось на ринку депозитів

Нацбанк уважно спостерігає за ситуацією і обіцяє втрутитися більш жорстко. Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів у інтерв'ю LB.ua.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Якщо вам пропонують вклад у 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: "Та, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку". Але коли роблять пропозицію на рівні 20% — замислитеся і залишите гроші в банку.

Пишний наголосив, що банки не повинні отримувати значні прибутки у неринковий спосіб, при цьому тримаючи депозитну ставку на низькому рівні. Тож Національний банк вживе достатньо жорсткі заходи для того, щоб банки усвідомили свою відповідальність у захисті коштів населення і бізнесу.