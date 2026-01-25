Звичайна монета чи знахідка для колекціонерів: чому копійка 1992 року коштує тисячі гривень
- Колекціонери готові платити 30 тисяч гривень за стару монету 1 гривня 1992 року, яка не була в обігу.
- НБУ випустив пам'ятну монету "Рік Коня" номіналом 5 гривень, тираж якої складає 80 тисяч одиниць.
Одна із найдорожчих монет в Україні є доволі невеликою, але колекціонери готові віддати за неї десятки тисяч гривень. Найцікавіше те, що вона не була в обігу жодного дня, але все одно з часом стала рідкісним скарбом.
Скільки коштують рідкісні монети?
Відповідно до рейтингу найцінніших монет України, найдорожчою вважається копійка номіналом в 1 гривню 1992 року, пише на сайті "Монети-Ягідки".
Ціна такої монети складає 30 тисяч гривень. Натомість якщо 1 гривня 1995 року, то її вартість складає вже 16 тисяч гривень. А монета, виготовлена 1996 року, буде вже вдвічі менше – 8 тисяч гривень.
Зауважте! 1 гривня 1992 року є пробною монетою, яку карбували при налаштуванні обладнання. Перші гривні були без гуртового напису, а точний їхній тираж невідомий. В обігу знайти її нереально.
Крім того, одну із найбільших цін мають також 2 копійки 1992 року, які коштують по 30 тисяч гривень кожна. Різновид таких монет входить до рідкісних.
Вони, як і 1 гривня 1992 року, були пробними й не запущеними в обіг. Перші такі монети були алюмінієві, а карбував їх Луганський верстатобудівний завод.
- Натомість 10 копійок того ж року будуть коштувати 20 тисяч гривень, 1 копійка – 14 тисяч, а 50 копійок – 11 тисяч.
- Такі монети номіналом 5 та 25 копійок обійдуться в 10 тисяч і 7 тисяч відповідно.
Яку нову пам'ятну монету випустив НБУ до 2026 року?
2026 рік є роком Вогняного Коня за китайською астрологією, а тому НБУ вирішив випустити нову пам'ятну монету під назвою "Рік Коня", що буде присвячена цьому символу. Номінал монети – 5 гривень, а тираж – 80 тисяч.
- На реверсі, тобто зворотний бік монети, зображений кінь на тлі підкови. Підкова символізує удачу та захист. Під зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби. А гривня коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру".
- Натомість на аверсі по колу зображено 12 символів східного календаря, а у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою.
Купівля монети "Рік Коня" розпочалася з 4 листопада 2025 року в інтернет-магазині НБУ. Крім того, її реалізовуватимуть і банки-дистриб'ютори.
Які копійки вилучені з обігу?
Деякі дрібні копійки в Україні вже не приймаються у повсякденних розрахунках. Відтак НБУ вилучив з обігу монети номіналів 1,2 та 5 копійок з 1 жовтня 2019 року та 25 копійок з жовтня 2020 року.
Починаючи з жовтня 2025 року регулятор також розпочав поступове вилучення 10-копійкових монет. Наразі вони ще залишаються законним платіжним засобом.
Після остаточного виведення 10 копійок у розрахунках запропонують заокруглення сум чека. Наприклад, загальні суми, що закінчуються на 1 – 24 копійки, будуть округлятися до найближчих круглих значень.