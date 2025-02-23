Яка найбільша купюра в Польщі

У 90-х роках у Польщі ще були банкноти номіналом 1 і 2 мільйони злотих передає 24 Канал з посиланням на InPoland.

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Найбільша купюра в обігу в Польщі станом на зараз – це 500 злотих. Вона була введена в обіг 2017 року. На банкноті зображений король Ян III Собеський, відомий своїми перемогами у війнах проти Османської імперії.

Купюра була створена, зокрема, для спрощення розрахунків між банками та іншими фінансовими інституціями.

Які банкноти вийшли з обігу

Старі банкноти з величезними номіналами, що доходили до мільйонів злотих, були поступово виведені з циркуляції. Зокрема, останні купюри номіналом у 1 і 2 мільйони злотих припинили бути дійсними засобами платежу з 1 січня 1997 року. З того часу в Польщі розрахунки проводяться виключно в нових злотих:

Цікаво! Введення нових злотих розпочалося у 1995 році, а їхній друк почалася на рік раніше – у 1994 році. В асортименті нових злотих є купюри номіналами 10, 20, 50, 100 і 200 злотих.