Какая самая большая купюра в Польше

В 90-х годах в Польше еще были банкноты номиналом 1 и 2 миллиона злотых передает 24 Канал со ссылкой на InPoland.

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Самая большая купюра в обращении в Польше по состоянию на сейчас – это 500 злотых. Она была введена в обращение в 2017 году. На банкноте изображен король Ян III Собеский, известный своими победами в войнах против Османской империи.

Купюра была создана, в частности, для упрощения расчетов между банками и другими финансовыми институтами.

Какие банкноты вышли из обращения

Старые банкноты с огромными номиналами, доходившие до миллионов злотых, были постепенно выведены из циркуляции. В частности, последние купюры номиналом в 1 и 2 миллиона злотых прекратили быть действительными средствами платежа с 1 января 1997 года. С тех пор в Польше расчеты проводятся исключительно в новых злотых:

Интересно! Введение новых злотых началось в 1995 году, а их печать началась на год раньше – в 1994 году. В ассортименте новых злотых есть купюры номиналами 10, 20, 50, 100 и 200 злотых.