Які купюри гривні вилучають з обігу у 2024 році: фото банкнот старого та нового зразків

У 2024 році в Україні продовжують вилучати з обігу банкноти старого зразка. Зокрема, у серпні повідомили про зміни, які стосуються валюти з другим найбільшим номіналом.

Які купюри виводять з обігу у 2024 році

1 серпня НБУ повідомив, що з обігу почнуть вилучати банкноти номіналом 500 гривень. Йдеться про купюри зразків 2003 – 2007 років.

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У центробанку пояснили, як буде відбуватися заміна банкнот старих зразків. Ось ключові моменти:

Українці зможуть використовувати ці банкноти;

Ці купюри будуть залишатися законним платіжним засобом до повного вилучення їх з обігу;

Водночас банки в Україні більше не будуть видавати клієнтам купюри зразків 2003 – 2007 років, а при обміні або отриманні готівки вони будуть отримувати нові банкноти.

Міняти купюри старого зразка спеціально не потрібно.

НБУ вилучає з обігу банкноти старого зразка / Фото НБУ

Цікаво! Термін банкноти старого зразка притаманний й для інших валют. Зокрема, це стосується долара США. В Україні старими називають долари США, які випустили у 1996 році. Головна причина для такої категоризації банкнот долара – це те, що після 1996 року американці почали додавати на банкноти оновлені елементи захисту.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Нацбанк також поступово виводить з обігу всі банкноти номіналом 5 та 10 гривень. Ці купюри замінюють на метелеві копійки. Крім того, вилученню підлягають купюри номіналом 20 та 100 гривень, випущені в період з 2003 до 2007 року, але їх замінюють на паперові аналоги з новим дизайном.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.