Справжній талісман: яка купюра здатна притягувати гроші у життя

Багато людей мріють досягти успіху та заробити великі статки. Вважається, що для цього слід мати певні талісмани.

Які банкноти притягують статки

Йдеться про конкретні купюри, які мають принести вдачу та багатство, передає 24 Канал.

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Найпотужнішим магнітом для грошей може стати купюра з певним серійним номером. Наприклад, якщо вона містить цифри з дати народження людини.

Якщо особа народилась 30 числа або у листопаді (який є одинадцятим місяцем), то така банкнота повинна мати серійний номер з цифрами 30 або ж 11. Тоді вона може навіть стати особисто талісманом.

Крім того, бажано, аби гроші мали номер з цифрами 7 або 8. Якщо вдалося відшукати купюри, де поспіль йдуть "777" або "888", то це є справжнім подарунком, адже вона трапляється лише справжнім щасливчикам.

Важливо! Такі банкноти радять зберігати окремо від інших грошей, аби вони зберігали свою енергію та приносили багатство у життя.