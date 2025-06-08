Настоящий талисман: какая купюра способна притягивать деньги в жизнь

Многие люди мечтают достичь успеха и заработать большое состояние. Считается, что для этого следует иметь определенные талисманы.

Какие банкноты притягивают состояние

Речь идет о конкретных купюрах, которые должны принести удачу и богатство, передает 24 Канал.

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Самым мощным магнитом для денег может стать купюра с определенным серийным номером. Например, если она содержит цифры из даты рождения человека.

Если человек родился 30 числа или в ноябре (который является одиннадцатым месяцем), то такая банкнота должна иметь серийный номер с цифрами 30 или 11. Тогда она может даже стать лично талисманом.

Кроме того, желательно, чтобы деньги имели номер с цифрами 7 или 8. Если удалось отыскать купюры, где подряд идут "777" или "888", то это является настоящим подарком, ведь она случается только настоящим счастливчикам.

Важно! Такие банкноты советуют хранить отдельно от других денег, чтобы они сохраняли свою энергию и приносили богатство в жизнь.