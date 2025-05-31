Яку банкноту євро більше не приймають в Україні

У 2019 році Європейський центральний банк оголосив, що припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро. З 2020 року ці купюри почали виводити з обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄЦБ.

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Історично банкнота 500 євро була найбільшого номіналу у Євросоюзі. Однак ЄЦБ вирішив відмовитися від неї з кількох причин:

купюру часто використовували у своїй протиправній діяльності шахраї;

банкнота цього номіналу рідко використовувалася в торгових операціях.

Важливо! Банкноту у 500 євро можна обміняти на купюри інших, дійсних нині номіналів, звернувшись до банку.

Які купюри євро знаходяться в обігу

Наразі Європейський центральний банк продовжує випускати банкноти 6 номіналів – 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Також у Європі карбують монети номіналом 1 та 2 євро, центи номіналами 1, 2, 10, 20 та 50.

Окрім того, ЄЦБ збирається випустити в обіг у 2026 році нові купюри. Зараз на купюрах євро зображені визначні пам’ятки Європи, однак ЄЦБ хотів розширити дизайн євро.

Протягом двох років громадяни та експерти Євросоюзу обирали дизайн нових банкнот серед таких тем:

культура Європи;

природа;

європейські цінності.

У підсумку, за інформацією Capital, обрали дві головні концепції дизайну нових євро – європейська культура та річки і птахи Європи.

Варто знати! У голосуванні за новий дизайн банкнот взяли участь понад 365 тисяч громадян єврозони.