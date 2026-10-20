Як отримати готівку без фізичної банківської картки

Відсутність пластикової картки не означає, що доступ до грошей втрачено, повідомляють у ПриватБанку. Деякі українські банки дозволяють знімати готівку через мобільний застосунок, цифрову картку або за допомогою номера телефону. Водночас можливість скористатися конкретним способом залежить від банку та обладнання банкомата.

Один із варіантів — зняття готівки через QR-код. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть авторизуватися в застосунку Приват24, перейти до послуги зняття готівки, вибрати картку та суму, ввести PIN-код і відсканувати QR-код на екрані банкомата. Після підтвердження операції пристрій видасть гроші.

Другий спосіб — використання цифрової картки через NFC. Якщо банк підтримує цю функцію, а банкомат оснащений безконтактним зчитувачем, клієнт може скористатися смартфоном або смартгодинником, до якого додана банківська картка через Apple Pay чи Google Pay. Така можливість, зокрема, передбачена для цифрових карток ПриватБанку та Ощадбанку.

Ще один варіант — зняття за номером телефону. У банкоматах ПриватБанку можна вибрати відповідну послугу, ввести фінансовий номер телефону та підтвердити операцію за інструкціями на екрані. Далі потрібно вибрати картку, зазначити суму й підтвердити зняття.

Важливо! Також у деяких ситуаціях можна звернутися до каси банку. Наприклад, у ПриватБанку для отримання готівки без фізичної картки потрібно надати касиру її номер і підтвердити операцію через дзвінок від банку. За таку послугу може стягуватися комісія.

Які комісії та обмеження потрібно врахувати

Перед зняттям готівки варто перевірити тарифи свого банку. Навіть якщо фізична картка не використовується, до операції можуть застосовуватися стандартні комісії за зняття коштів, а також окрема плата за безкартковий спосіб.

Наприклад, за інформацією ПриватБанку, зняття готівки через QR-код у його банкоматах не тарифікується окремо. Якщо ж клієнт використовує авторизацію за номером телефону, плата за саму послугу становить 2 гривні. У касі банку зняття з Digital-картки коштує 0,2% від суми, але не менше ніж 5 гривень; для окремих способів підтвердження діють інші умови.

Важливо! Враховуйте й ліміти. ПриватБанк зазначає, що для зняття готівки через банкомати діють обмеження, зокрема до 20 тисяч гривень протягом трьох годин і до 100 тисяч гривень на добу. Для першого використання послуги зняття без картки можуть діяти додаткові обмеження. Умови варто перевірити перед операцією, адже банк може їх змінювати.

Якщо потрібної функції немає в банкоматі, варто перевірити можливості в мобільному застосунку або звернутися до банку. Не всі банкомати підтримують NFC чи зняття за QR-кодом, а можливості цифрових карток відрізняються залежно від установи.

Для безпеки потрібно користуватися лише офіційним банківським застосунком, не повідомляти стороннім PIN-коди та одноразові паролі й перевіряти суму операції перед підтвердженням. Якщо смартфон загублено або є підозра, що стороння людина отримала доступ до банківського застосунку, слід негайно звернутися до банку.

Нещодавно ми розповідали, що в Україні немає єдиного законодавчого обмеження на суму грошей, яку фізична особа може розмістити на банківському депозиті. Проте перед відкриттям вкладу варто зважати на умови конкретного банку, правила фінансового моніторингу та гарантії повернення коштів.