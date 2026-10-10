Чи є обмеження на суму депозиту в українських банках

Українці можуть розміщувати на банківських депозитах значні суми заощаджень, зокрема сотні тисяч або мільйони гривень. Загального законодавчого ліміту на суму такого вкладу немає, однак конкретні умови залежать від банківського продукту, розповідають в "Українській асоціації банкірів".

Банк може встановлювати мінімальну суму для відкриття депозиту, особливості поповнення та інші вимоги. Тому перед оформленням вкладу варто перевірити його умови на офіційному сайті фінустанови або в мобільному застосунку. Національний банк вимагає від фінансових установ розкривати інформацію про істотні характеристики депозитних послуг, зокрема умови та доходи з урахуванням податків.

Зверніть увагу! Водночас під час внесення значної суми банк може попросити документи, які підтверджують походження коштів. Це пов'язано з вимогами фінансового моніторингу, спрямованого на запобігання легалізації незаконно отриманих доходів. Банки аналізують фінансові операції клієнтів і за потреби можуть запитувати додаткову інформацію.

Отже, сама по собі велика сума депозиту не означає, що банк відмовить у відкритті вкладу. Однак клієнту варто бути готовим пояснити походження коштів, якщо цього вимагатимуть обставини операції та правила фінансового моніторингу.

Яку суму депозиту гарантує держава

Важливо розрізняти максимальний розмір депозиту та суму, яку держава гарантує повернути в разі неплатоспроможності банку. За правилами системи гарантування вкладів, під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вкладникам кошти в повному обсязі разом із нарахованими відсотками. Водночас діють передбачені законом винятки.

Тобто в межах чинного режиму гарантування вкладник може мати в одному банку депозит на 300 тисяч гривень, 1 мільйон гривень або більше. Для коштів, на які поширюються гарантії Фонду, немає загального обмеження відшкодування сумою 600 тисяч гривень протягом зазначеного періоду.

Важливо! Після завершення тримісячного періоду повного гарантування граничний розмір відшкодування становитиме щонайменше 600 тисяч гривень на одного вкладника в одному банку. При цьому враховуватимуть не лише строкові депозити, а й інші кошти клієнта в цій фінустанові, які підпадають під систему гарантування, зокрема залишки на поточних рахунках. До суми відшкодування також включають нараховані відсотки.

Тому якщо людина має значні заощадження та планує розмістити їх на тривалий строк, варто враховувати, як змінюватимуться правила гарантування. Один із можливих способів розподілу ризиків після завершення повного гарантування – розміщення коштів у кількох банках так, щоб сума в кожному з них разом із відсотками не перевищувала гарантованого ліміту.

Зверніть увагу! Перед відкриттям депозиту також потрібно перевірити, чи поширюються гарантії Фонду на конкретний фінансовий продукт. Не всі кошти та інструменти, пов'язані з банками, підпадають під систему гарантування.

Таким чином, покласти на депозит можна суму, що відповідає умовам обраного банку, – загального законодавчого максимуму немає. Але під час вибору вкладу важливо оцінювати не лише відсоткову ставку, а й гарантії повернення коштів, умови договору та вимоги щодо підтвердження походження грошей.

До речі, українські банки можуть встановлювати обмеження щодо зняття готівки з карток. Зокрема, сума залежить від способу зняття готівки та самого банку.