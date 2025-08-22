Як з'явилися сучасні гривні?

Після здобуття незалежності Україна зіткнулася з необхідністю створити власну валюту. Першим кроком до цього стали карбованці, які планувалося використовувати лише кілька місяців, проте вони залишалися в обігу до 1996 року, розповідає 24 Канал.

Саме вони взяли на себе інфляційні наслідки перших років незалежності та підготували ґрунт для введення гривні. Національний банк України ввів гривню в обіг у вересні 1996 року, розпочавши поступовий випуск банкнот різних номіналів.

Наразі існує чотири покоління дизайну гривень. При цьому, за даними НБУ, зовнішній вигляд купюр четвертого покоління наразі модифікують та змінюють.

Як виглядає перше покоління гривні?

У квітні 1991 року було проведено конкурс серед українських художників на кращий дизайн банкноти гривні. Переможцями стали Василь Лопата і Борис Максимов. За їх ескізами в 1992 році були виготовлені перші купюри.

Банкноти гривні першого покоління /фото Wikipedia

Ці купюри розглядалися як тимчасовий варіант, що вплинуло на якість їх виготовлення: вони швидко зношувалися і містили обмежену кількість захисних елементів. В обігу опинилися номінали від 1 до 20 гривень.

Як виглядає друге покоління гривні?

З 1994 року почався випуск банкнот другого покоління. Купюри стали трохи меншими за розміром, змінили колірну гаму й отримали додаткові номінали – 50, 100 і 200 гривень. Таким чином, поступово формувався повний ряд української валюти.

Банкноти гривні другого покоління /фото Wikipedia

Як виглядає третє покоління гривні?

Третє покоління з'явилося у відповідь на зростання кількості підробок. Першим номіналом цієї серії стали 20 гривень, введені в обіг у 2003 році. Надалі, в період з 2004 по 2007 роки, були випущені інші банкноти, включаючи новий номінал – 500 гривень.

Банкноти гривні третього покоління /фото Wikipedia



Основним нововведенням стало використання оптично-змінної фарби на всіх купюрах від 20 до 500 гривень, що значно ускладнило їх підробку.

Як виглядає четверте покоління гривні?

У четвертому поколінні, введеному в обіг у 2010-х роках, Національний банк відмовився від друку банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень, замінивши їх монетами. Натомість було додано новий номінал – 1 000 гривень.

Банкноти гривні четвертого покоління /фото Wikipedia

Купюри цього покоління отримали сучасні захисні елементи, включаючи "віконну" захисну стрічку та елемент SPARK, які були впроваджені в усі банкноти від 100 до 1 000 гривень.

Як виглядає модифіковане четверте покоління гривні?

У 2024 році Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот четвертого покоління. Їхньою основною відмінністю стало доповнення дизайну патріотичним гаслом "Слава Україні! Героям слава!".

Банкноти гривні модифікованого четвертого покоління /фото Wikipedia

Цікаво! Нові банкноти поступово замінюють купюри зразків 2014-2019 років, які з часом зношуються.