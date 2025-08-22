Как появились современные гривны?

После обретения независимости Украина столкнулась с необходимостью создать собственную валюту. Первым шагом к этому стали карбованцы, которые планировалось использовать лишь несколько месяцев, однако они оставались в обращении до 1996 года, рассказывает 24 Канал.

Именно они взяли на себя инфляционные последствия первых лет независимости и подготовили почву для введения гривны. Национальный банк Украины ввел гривну в обращение в сентябре 1996 года, начав постепенный выпуск банкнот различных номиналов.

Сейчас существует четыре поколения дизайна гривен. При этом, по данным НБУ, внешний вид купюр четвертого поколения пока модифицируют и меняют.

Как выглядит первое поколение гривны?

В апреле 1991 года был проведен конкурс среди украинских художников на лучший дизайн банкноты гривны. Победителями стали Василий Лопата и Борис Максимов. По их эскизам в 1992 году были изготовлены первые купюры.

Банкноты гривны первого поколения /фото Wikipedia

Эти купюры рассматривались как временный вариант, что повлияло на качество их изготовления: они быстро изнашивались и содержали ограниченное количество защитных элементов. В обращении оказались номиналы от 1 до 20 гривен.

Как выглядит второе поколение гривны?

С 1994 года начался выпуск банкнот второго поколения. Купюры стали немного меньше по размеру, изменили цветовую гамму и получили дополнительные номиналы – 50, 100 и 200 гривен. Таким образом, постепенно формировался полный ряд украинской валюты.

Банкноты гривны второго поколения /фото Wikipedia

Как выглядит третье поколение гривны?

Третье поколение появилось в ответ на рост количества подделок. Первым номиналом этой серии стали 20 гривен, введенные в обращение в 2003 году. В дальнейшем, в период с 2004 по 2007 годы, были выпущены другие банкноты, включая новый номинал – 500 гривен.

Банкноты гривны третьего поколения /фото Wikipedia



Основным нововведением стало использование оптически-переменной краски на всех купюрах от 20 до 500 гривен, что значительно усложнило их подделку.

Как выглядит четвертое поколение гривны?

В четвертом поколении, введенном в обращение в 2010-х годах, Национальный банк отказался от печати банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, заменив их монетами. Вместо этого был добавлен новый номинал – 1 000 гривен.

Банкноты гривны четвертого поколения /фото Wikipedia

Купюры этого поколения получили современные защитные элементы, включая "оконную" защитную ленту и элемент SPARK, которые были внедрены во все банкноты от 100 до 1 000 гривен.

Как выглядит модифицированное четвертое поколение гривны?

В 2024 году Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот четвертого поколения. Их основным отличием стало дополнение дизайна патриотическим лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

Банкноты гривны модифицированного четвертого поколения /фото Wikipedia

Интересно! Новые банкноты постепенно заменяют купюры образцов 2014-2019 годов, которые со временем изнашиваются.