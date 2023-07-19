Ринок нафти застряг між Китаєм та США: що відбувається з цінами на чорне золото

На ринку нафти порівнюють впливи на ціни двох найбільших економік світу. Як це вплинуло на ціни та які обіцянки озвучують – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 19 липня, нафта марки Brent коштує 79,63 долара за барель. Вартість сировини загалом не змінилася.

Цікаво США уникнули дефолту, але ризики залишаються: як це вплине на глобальний світ

Тоді як бренд нафти West Texas Intermediate торгується на ринку за ціною на рівні 75,65 долара за барель. Американська нафта подешевшала всього на 10 центів, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 80,25 долара за барель (+ 0,78%);

за барель (+ 0,78%); Марка WTI торгується на рівні 76,14 долара за барель (+ 0,51%).

Що відбувається на ринку нафти

Попередній тиждень обидві марки нафти, які вважають еталонами на ринку, закінчили з

Ціни на нафту майже не змінилися, оскільки на ринку зіставляють вплив двох важливих факторів. По-перше, йдеться про попит у США. По-друге, про обіцянки Китаю підтримувати відновлення економіки, пише Reuters.

Оскільки Федеральний резерв, ймовірно, підвищить процентні ставки востаннє у липні, то побоювання щодо попиту у США, який обмежить зростання цін на нафту, можуть залишитися,

– пояснив аналітик CMC Markets.

З іншої сторони, китайська влада робить ставку на концепцію "відновлення та розширення" споживання у другій економіці світі. Відповідно це сприятиме зростанню попиту на нафту, оскільки саме Китай – це один із найбільших імпортерів нафти на глобальному ринку.

Нагадаємо, що глава Мінфіну США Джанет Єллен вважає, що сповільнення економіки Китаю може спровокувати певні наслідки як для глобальної економіки, так і для країн, економічні успіхи яких залежать від динаміки Піднебесної.