Главные изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 19 июля, нефть марки Brent стоит 79,63 доллара за баррель. Стоимость сырья в целом не изменилась.

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В то время как бренд нефти West Texas Intermediate торгуется на рынке по цене на уровне 75,65 доллара за баррель. Американская нефть подешевела всего на 10 центов, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 80,25 доллара за баррель (+0,78%);

за баррель (+0,78%); Марка WTI торгуется на уровне 76,14 доллара за баррель (+ 0,51%).

К теме! Предыдущую неделю обе марки нефти, считающие эталонами на рынке, закончили с пиковыми ценами с мая 2023 года.

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть почти не изменились, поскольку на рынке сопоставляют влияние двух важных факторов. Во-первых, речь идет о спросе в США. Во-вторых, об обещаниях Китая поддерживать восстановление экономики, пишет Reuters.

Поскольку Федеральный резерв, вероятно, повысит процентные ставки в последний раз в июле, то опасения по поводу спроса в США, который ограничит рост цен на нефть, могут остаться,

– объяснил аналитик CMC Markets.

С другой стороны, китайские власти делают ставку на концепцию "восстановления и расширения" потребления во второй экономике в мире. Соответственно, это будет способствовать росту спроса на нефть, поскольку именно Китай – это один из самых крупных импортеров нефти на глобальном рынке.

Напомним, что глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что замедление экономики Китая может спровоцировать определенные последствия как для глобальной экономики, да и для стран, экономические успехи которых зависят от динамики Поднебесной.