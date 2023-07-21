Знецінення рубля тисне на ціни в Росії: що і наскільки подорожчало

Російський рубль з початку 2023 року суттєво ослаб щодо найпопулярніших іноземних валют: долара та євро. Це можна відстежити і за графіками. Ба більше, ослаблення нацвалюти визнають навіть у Росії.

Ослаблення позицій рубля стосовно долара та євро також впливає на ціни у Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається з рублем та вплив на ціни

Для розуміння, на початку 2023 року курс долара США у Росії коливався на рівні 74 рублів, а за євро платили майже 77 рублів, за даними Google Finance. На момент створення цього матеріалу, курс євро перетнув позначку у 100 рублів. Долар відстає від євро в середньому на 10 рублів.

Послаблення позицій валюти призвело до подорожчання певних категорій товарів. Зокрема, вартість кави та соків й газованих напоїв зросла на 15 – 20% і 21% відповідно. Імпортний алкоголь тепер коштує на 10% більше, а декоративна косметика з цієї ж категорії зросла в ціні на 10 – 15%. Крім того, росіяни тепер платять більше, зокрема, за такі товари та послуги:

Міжнародні та внутрішні перельоти;

Російські автомобілі та іномарки;

Телевізори;

Телефони.

Навіть російський центральний банк у липні попередив, що послаблення рубля вже у прогнозованому майбутньому ще більше помітять на цінниках. Банк Росії у середині липня заявляв, що знецінення національної валюти фіксували через зростання імпортних витрати та зменшення доходів від експорту.

Об'ємніша картина навколо рубля

Російські регулятори та інші представники влади майже одноголосно заперечують вплив на позиції рубля спроби перевороту, який очолював Пригожин. Тоді на фоні цих подій рубль обвалився до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що у липні національна валюта держави-агресорки продемонструвала суттєвий потенціал до падіння. Знецінення рубля пов'язували, для прикладу, із заколотом Євгена Пригожина.

Проте варто виділити, що більше позиції рубля залежать від фундаментальних засадами російської економіки воєнного часу. Це своєрідна суміш між намаганням досягти самозабезпечення та потреба у підтримці достатньої свободи ринку, аби уникнути краху економіки, пише The Washington Post.

Загальний рівень стабільності для російського режиму залежить від економічних показників країни. Перш за все йдеться про спроможність системи гарантувати пасивній більшості жителів Росії шляхом регулярних виплат від держави та доступу до робочих місць.

Видання Newsweek додає, з посиланням на заяву представників російської Думи, що тимчасовий обвал рубля, який зафіксували у першій половині липня частково спровокувала необхідність "вкладати" гроші в тимчасово та незаконно окуповані території України.

Варто додати, що й обсяг надходжень до російського бюджету й стан економіки агресора буде залежати від продажу нафти. Нагадаємо, що Росія з серпня 2023 року планує зменшити свою пропозицію нафти для експорту.