Важливі зміни для золота: експерти розповіли, чого очікувати далі

Останнім часом на ринку дорогоцінних металів все частіше фіксують досить помітні коливання. Особлива увага, як завжди, прикута до золота, яке часто називають активом-прихистком. Про прогнози від експертів – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Станом на 28 червня 2023 року, вартість золота коливається на рівні 1906 доларів за унцію. Дорогоцінний метал наразі торгується на найнижчому рівні за 3 місяці, згідно з даними Trading Economics.

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Що впливає на динаміку золота на ринку

На цю мить останні дані про економіку США свідчать, що Федеральний резерв може продовжити підвищувати процентну ставку. А це сприятиме посиленню позицій долара США на ринку.

Згідно з останніми даними, ринку оцінюють ймовірність підвищення ставки у наступному місяці на 25 пунктів на 77%. З іншої сторони інвестори остерігають, що заяви очільника американського центрального банку про продовження поточної монетарної політики можуть посилити побоювання щодо рецесії у США.

За даними WCG , центробанки закупилиза 2022 рік, встановивши рекорд за 55 років. При цьому, на думку аналітиків Світового банку , найбільшими покупцями цього дорогоцінного металу стали

На цьому тлі, ціна ф'ючерсів на золото наближаються до важливої психологічної позначки. Йдеться про курс на рівні 1900 доларів за унцію. Також виділимо фактори, які впливають на динаміку ринку:

Золота зазвичай демонструє зростання, коли долар слабшає;

У найближчому майбутньому ціни, найімовірніше, будуть залишатися чутливими до зміни оцінок інвесторів щодо ризику та їхніх прогнозів про підвищення ставки.

Які прогнози роблять експерти

Фахівець з одного із найсучасніших заводів з переробки дорогоцінних металів в Індії Augmont Enterprises Private Limited вважає, що у короткотривалій перспективі варто очікувати на досить волатильну динаміку для золота.

Згідно з його прогнозом, золото може подешевшати ще на 3 – 4% від поточного цінового рівня. Одна з головних причин, які виділяє експерт, – наміри центральних банків у багатьох країнах світу продовжувати підвищувати процентні ставки, пише Financial Express.

Водночас аналітики зі швейцарського банку UBS навпаки очікують на зростання вартості золота у 2023 – 2024 роках. Зокрема, за їхнім прогнозом, до кінця поточного року вартість дорогоцінного металу зросте до 2100 доларів за унцію. Тоді як до березня наступному року золото може подорожчати до 2200 доларів за унцію, пише Barron`s. У банку також прогнозують, що у найближчому майбутньому динаміка золота буде волатильною.

Нагадаємо, що у травні 2023 року ще один із найпотужніших банків США агітував інвестувати саме у золото. Йдеться про Bank of America, фахівці якого заявляли, що дорогоцінним металом краще володіти, коли фінансові активи демонструють від'ємну реальну прибутковість.