Чи можна здати медичне золото в ломбард: що потрібно знати перед оцінкою

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Чи приймають ломбарди медичне золото

Так, деякі українські ломбарди приймають медичне золото, зокрема старі зубні коронки, мости та інші стоматологічні вироби. Однак така послуга доступна не в усіх установах, тому перед візитом варто уточнити правила приймання конкретної мережі. Наприклад, ломбардна мережа "Синдикат" серед предметів застави прямо зазначає стоматологічне золото.

Також ломбард "Кредитка" повідомляє, що приймає такі вироби та їхні фрагменти. Отже, навіть якщо коронка пошкоджена або вже не придатна для використання, це не обов'язково означає, що вона не має вартості.

Зверніть увагу! Водночас важливо розрізняти стоматологічне золото та так зване медичне золото, з якого виготовляють недорогі прикраси. Останнє часто є лише назвою сплаву або покриття, яке може взагалі не містити дорогоцінного металу. Тому золотистий колір виробу ще не означає, що його можна вигідно здати в ломбард.

Стоматологічні сплави можуть мати різний вміст золота та інших металів. Саме тому оцінювач повинен перевірити їхній фактичний склад. Якщо у виробі золота немає або його вміст надто малий, ломбард може відмовити у прийманні.

Як оцінюють медичне золото та від чого залежить його вартість

Під час оцінювання стоматологічного золота фахівці насамперед визначають вміст дорогоцінного металу у сплаві. Також враховують вагу виробу та можливість подальшої переробки. На відміну від звичайних ювелірних прикрас, у випадку із зубними коронками зовнішній вигляд і цілісність виробу зазвичай не є головними критеріями.

Зокрема, ломбард "Благо" у своїх роз'ясненнях зазначає, що для визначення проби фахівці оглядають виріб, перевіряють наявність клейма та за потреби використовують спеціальні реактиви. Тобто відсутність проби на стоматологічному виробі не завжди означає автоматичну відмову в оцінюванні.

Важливо! Кінцева сума залежить від фактичного вмісту золота, його ваги та внутрішніх тарифів конкретного ломбарду. Якщо виріб складається з декількох металів, оцінювач визначає, яка частина його маси припадає саме на дорогоцінний метал. Тому не варто орієнтуватися на вагу всієї коронки як на вагу чистого золота.

Перед зверненням до ломбарду бажано зателефонувати до кількох установ і запитати, чи приймають вони саме стоматологічне золото. Також варто уточнити, чи проводять перевірку складу металу на місці та чи можна отримати попередню оцінку.

Отже, старі золоті зубні коронки та інші стоматологічні вироби справді можуть принести гроші. Однак вирішальне значення має не їхній зовнішній вигляд, а реальний вміст золота у сплаві та готовність конкретного ломбарду приймати таку заставу.