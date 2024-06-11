Як засновник OpenAI, у якого зарплата 5 тисяч доларів на місяць, став мільярдером

Засновник компанії OpenAI Сем Альтман став всесвітньо відомим після успішного запуску чат-боту ChatGPT. Проте він займається не лише розвитком технології штучного інтелекту, але й є дуже успішним індивідуальним інвестором.

Для розуміння, річна зарплата бізнесмена становить приблизно 65 тисяч доларів. Тобто на місяць він отримує 5 тисяч доларів. Проте його капітал Forbes оцінює в 1 мільярд доларів. При цьому Альтман не володіє часткою у компанії OpenAI, яку оцінюють у 86 мільярдів доларів.

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Як Сем Альтман з OpenAI став мільярдером

Більшість статків Сема Альтмана надходить від його інвестиційного портфеля, до якого входить низка відомих компаній. Для прикладу, можна згадати про Reddit та Stripe.

, що американська соціальна мережа Reddit провела первинне розміщення акцій на фондовій біржі у Нью-Йорку наприкінці березня 2024 року. Компанію оцінили у майже 8,7 мільярда доларів, що перевищило прогнози на понад 2 мільярди доларів.

Крім того, Альтман скористався борговою лінією свого банку JPMorgan. Завдяки цьому він вклав сотні мільйонів доларів у приватні стартапи. Загалом бізнесмен встиг інвестувати у понад 400 компаній.

Які ризики пов'язані з інвестиціями Альтмана

Бізнесмен вкладав гроші і в стартапи, які співпрацюють з OpenAI. Через це виникають питання про потенційні конфлікти для генерального директора ШІ-компанії.

Зокрема, після оголошення про співпрацю між Reddit та OpenAI, акції першої компанії подорожчали на понад 10%. На цьому фоні особиста частка Альтмана у Reddit зросла на 69 мільйонів доларів.