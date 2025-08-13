Швейцарський національний банк представив 12 можливих варіантів дизайну нових банкнот швейцарських франків. Регулятор запросив громадськість висловити свою думку та вибрати кращі.

Як виглядають нові купюри?

Нові купюри будуть об'єднані темою "Швейцарія та її вершини". Кожна з шести банкнот буде присвячена певному регіону країни – від долин до гір, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Центробанк країни запустив онлайн-опитування, яке триватиме до 7 вересня. Паралельно нові варіанти дизайну грошей оцінюватимуть члени консультативної ради з-поміж зовнішніх експертів.

Ми переконані, що готівка і в майбутньому залишиться широко використовуваним засобом платежу,

– заявив президент банку Мартін Шлегель.

Один з варіантів дизайну грошей / фото Swiss National Bank

Як уточнили в банку, шість найкращих варіантів пройдуть до другого етапу відбору, на якому увага буде зосереджена на питаннях можливої співпраці та комерційної реалізації. Остаточне рішення прийме місцевий Нацбанк, а оголосять його на початку 2026 року.

Один з варіантів дизайну грошей / фото Swiss National Bank

При цьому нові купюри в обігу з'являться не скоро. Їх планується ввести в обіг не раніше початку наступного десятиліття.

Один з варіантів дизайну грошей / фото Swiss National Bank