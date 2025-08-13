Укр Рус
13 августа, 20:00
2

Невероятная красота: как будут выглядеть новые деньги Швейцарии

Артур Дубровенко
Основные тезисы
  • Швейцарский национальный банк представил 12 вариантов дизайна новых банкнот, объединенных темой "Швейцария и ее вершины".
  • Общественность приглашена к онлайн-опросу по выбору дизайна, который продлится до 7 сентября, а окончательное решение будет объявлено в начале 2026 года.

Швейцарский национальный банк представил 12 возможных вариантов дизайна новых банкнот швейцарских франков. Регулятор пригласил общественность высказать свое мнение и выбрать лучшие.

Как выглядят новые купюры?

Новые купюры будут объединены темой "Швейцария и ее вершины". Каждая из шести банкнот будет посвящена определенному региону страны – от долин до гор, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Центробанк страны запустил онлайн-опрос, который продлится до 7 сентября. Параллельно новые варианты дизайна денег будут оценивать члены консультативного совета из числа внешних экспертов.

Мы убеждены, что наличные и в будущем останутся широко используемым средством платежа, 
– заявил президент банка Мартин Шлегель.

Один из вариантов дизайна денег / фото Swiss National Bank

Как уточнили в банке, шесть лучших вариантов пройдут во второй этап отбора, на котором внимание будет сосредоточено на вопросах возможного сотрудничества и коммерческой реализации. Окончательное решение примет местный Нацбанк, а объявят его в начале 2026 года.

Один из вариантов дизайна денег / фото Swiss National Bank

При этом новые купюры в обращении появятся не скоро. Их планируется ввести в обращение не ранее начала следующего десятилетия.

Один из вариантов дизайна денег / фото Swiss National Bank