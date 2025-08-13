Как выглядят новые купюры?

Новые купюры будут объединены темой "Швейцария и ее вершины". Каждая из шести банкнот будет посвящена определенному региону страны – от долин до гор, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Центробанк страны запустил онлайн-опрос, который продлится до 7 сентября. Параллельно новые варианты дизайна денег будут оценивать члены консультативного совета из числа внешних экспертов.

Мы убеждены, что наличные и в будущем останутся широко используемым средством платежа,

– заявил президент банка Мартин Шлегель.

Один из вариантов дизайна денег / фото Swiss National Bank

Как уточнили в банке, шесть лучших вариантов пройдут во второй этап отбора, на котором внимание будет сосредоточено на вопросах возможного сотрудничества и коммерческой реализации. Окончательное решение примет местный Нацбанк, а объявят его в начале 2026 года.

Один из вариантов дизайна денег / фото Swiss National Bank

При этом новые купюры в обращении появятся не скоро. Их планируется ввести в обращение не ранее начала следующего десятилетия.

Один из вариантов дизайна денег / фото Swiss National Bank