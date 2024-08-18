Дизайн не змінювали понад 60 років: як виглядає 1 долар США

Американський долар – це одна із найпопулярніших валют у світі, яка низку особливостей. Для прикладу, можна звернути увагу на досить незвичну історію 1 долара та дізнатися, як виглядає ця банкнота.

Як виглядає 1 долар

1 долар – це банкнота з найменшим номіналом. Федеральна резервна система США вперше випустила цю купюру у 1963 році. Цікаво, дизайн банкноти жодного разу за 61 рік не змінювали.

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Проте найперші банкноти номіналом в 1 долар ввели в обігу в 1862 році. Відповідне рішення ухвалив федеральний уряд країни. Тоді на купюрах був портрет міністра фінансів Салмона П. Чейза, який обіймав посаду з 1861 року до 1864 року.

Натомість зображення першого президента СШАна банкнотах в 1 долар з'явилося у 1869 році. На зворотній стороні банкноти можна побачити велику печатку Сполучених Штатів Америку, яке ще використовують як герб країни.

Як виглядає 1 долар США / Фото The Bureau of Engraving & Printing

Додають, що дизайн купюри номіналом в 1 долар не оновлюють, оскільки її рідко підробляють. Ба більше, регулятор не планує це робити в майбутньому, на відміну від інших банкнот американського долара. Нагадаємо, що у США повідомили, коли планують змінювати дизайн тих чи інших купюр.