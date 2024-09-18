Як відрізнити справжні долари від підробки: чітка фотоінструкція

Серед українців давно популярні збереження у валюті. Це пов'язано з тим, що українська національна валюта – гривня – неодноразово суттєво падала в ціні. Одним із лідерів за запитами населення є американський долар.

Як перевірити долари на справжність

Один із найпростіших варіантів для виявлення фальшивих доларів – це номінал банкноти. Адже Федеральна резервна система США випускає купюри долари лише з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів, повідомляє The U.S. Currency Education Program. Проте на американських доларах є низка захисних елементів, які в тому числі допомагають відрізняти справжні банкноти від фальшивих.

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Нагадаємо, що долар – це головна резервна валюта у світі. Саме на американський долар припадає майже 60% світових резервів. До трійки лідерів також входять євро та китайський юань. Крім того, долар – це основна валюта для проведення розрахунків у міжнародній торгівлі. Тож цілком зрозуміло, що шахраї намагаються використати популярність долара у своїх цілях.

До теми! Станом на 18 вересня курс долара США коливається на рівні 41,41 гривні. Про це свідчать дані НБУ. Тоді як середня вартість американської валюти в банках України становить 41,35 гривні (купівля) – 41,89 гривні (продаж), інформує "Мінфін".

Поради для перевірки доларів на справжність:

Чорнило, яке змінює колір – на купюрах номіналом від 10 доларів цифри у правому нижньому куті мають ставати зеленими замість мідних. Це стало помітно при нахилі банкноти. Тоді як на 100 доларах останнього зразка колір має змінювати дзвіночок у чорнильниці;

– на купюрах номіналом від 10 доларів цифри у правому нижньому куті мають ставати зеленими замість мідних. Це стало помітно при нахилі банкноти. Тоді як на 100 доларах останнього зразка колір має змінювати дзвіночок у чорнильниці; Мікродрук – цей елемент можна помітити на банкнотах номіналом від 5 доларів. Фактично це написи, які зроблені на банкнотах дуже дрібним шрифтом. Їх можна помітити, якщо дуже уважно придивитися до купюри або розглядати купюри під збільшенням.

– цей елемент можна помітити на банкнотах номіналом від 5 доларів. Фактично це написи, які зроблені на банкнотах дуже дрібним шрифтом. Їх можна помітити, якщо дуже уважно придивитися до купюри або розглядати купюри під збільшенням. Захисна смужка – це елемент, який повинен ставати зеленим в ультрафіолетовому світлі. На 100 доларах нового зразка така смужка має синій колір та є тривимірною.

це елемент, який повинен ставати зеленим в ультрафіолетовому світлі. На 100 доларах нового зразка така смужка має синій колір та є тривимірною. Крім того, на усіх банкнотах обов’язково мають бути літера та номер, які вказують на федеральний резервний банк, що їх випустив;

банк, що їх випустив; Серійний номер – це унікальний набір з 11 цифр та букв на банкноті. Ця комбінація двічі повторюється на лицевій стороні купюри.

Варто додати, що існують чіткі правила, які допоможуть розпізнати справжні євро. Це офіційна валюта 20 країн Єврозони, які також є членами Європейського Союзу. Для цього обов'язково потрібно звернути увагу на номінал банкноти, захисні елементи, водяні знаки, папір, з якого виготовлені купюри тощо.