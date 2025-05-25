Як уникнути зайвої комісії при знятті готівки за кордоном

Багато банків, зокрема ПриватБанк та Monobank, пропонують відкриття валютних карток (USD, EUR), що дозволяє уникнути додаткових комісій при конвертації, передає 24 Канал.

Читайте також Як євро та долар відреагували на результати виборів у Румунії

Втім, якщо валютної картки у вас немає, треба враховувати комісію та ліміти.

Ліміти на зняття готівки:

ПриватБанк : до 12 500 гривень (в еквіваленті) на 7 днів з гривневої картки; до 100 000 гривень на день з валютної картки.

: до 12 500 гривень (в еквіваленті) на 7 днів з гривневої картки; до 100 000 гривень на день з валютної картки. Monobank : до 12 500 гривень на тиждень або 50 000 гривень на місяць з гривневої картки.

: до 12 500 гривень на тиждень або 50 000 гривень на місяць з гривневої картки. KredoBank: до 11 250 гривень на 7 днів з гривневої картки; до 90 000 гривень на день з валютної картки.

Комісії та конвертація

ПриватБанк : комісія за зняття готівки за кордоном – 2%.

: комісія за зняття готівки за кордоном – 2%. Monobank : 2% за зняття власних коштів; 4% – за зняття кредитних коштів.

: 2% за зняття власних коштів; 4% – за зняття кредитних коштів. Ощадбанк: 1,5% + 35 гривень за зняття готівки; додатково блокується 1% для покриття можливої курсової різниці.

Зауважте! Завжди обирайте валюту країни перебування (наприклад, євро в ЄС, злоті в Польщі), щоб уникнути подвійної конвертації та невигідного курсу. Уникайте DCC (Dynamic Currency Conversion): деякі банкомати або термінали можуть запропонувати конвертацію суми операції у гривню за власним курсом, який часто є невигідним.