Найбільше на паливо: як вартість нафти впливає на світовий ринок

Ціни на нафту впливають на багато економічних чинників в цілому світі. Зокрема це стосується і цін на продукти для звичайного споживача.

Як ціна нафти впливає на світовий ринок

Олег Гетман розповів для 24 Каналу, що в першу чергу ціна нафти впливає на вартість бензину та дизпалива.

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Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Той відсоток, на який збільшується нафта, практично це той відсоток на який зросте ціна пального через кілька тижнів або через місяць. Далі, відповідно до цього відсотку, повільно збільшується ціна на іншу продукцію в Україні.

Проте він наголосив, що транспортні послуги складають менше 10% в ціні харчової та нехарчової продукції. Тож, вплив саме на остаточний збут продукції дуже обмежений.

Ну і, безумовно, з нафти виробляються різні хімічні вироби, пластик тощо, але це теж дуже невелика цифра. Тож, коли нафта коливається в умовних межах від 60 до 90 доларів, ми, окрім цін на бензин, вплив на економіку не відчуваємо,

– сказав він.

Також він додав, що вплив ціни на нафту не мають суттєвого впливу на ціни на газ.

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