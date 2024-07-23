Как цена нефти влияет на мировой рынок
Олег Гетман рассказал для 24 Канала, что в первую очередь цена нефти влияет на стоимость бензина и дизтоплива.
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Тот процент, на который увеличивается нефть, практически это тот процент на который вырастет цена топлива через несколько недель или через месяц. Далее, соответствии с этим процентом, медленно увеличивается цена на другую продукцию в Украине.
Однако он отметил, что транспортные услуги составляют менее 10% в цене пищевой и непищевой продукции. Поэтому, влияние именно на окончательный сбыт продукции очень ограничен.
Ну и, безусловно, из нефти производятся различные химические изделия, пластик и т.д., но это тоже очень небольшая цифра. Поэтому, когда нефть колеблется в условных пределах от 60 до 90 долларов, мы, кроме цен на бензин, влияние на экономику не чувствуем,
– сказал он.
Также он добавил, что влияние цены на нефть не имеет существенного влияния на цены на газ.