Що відбувається зі світовою економікою
Голова БМР Агустін Карстенс заявив, що розв'язана США торговельна війна та інші зміни в політиці підривають основи світової економічної системи. За його словами, світова економіка підійшла до "переломного моменту" і вступає в "нову епоху підвищеної невизначеності та непередбачуваності", пише 24 Канал с посиланням на Reuters.
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Карстенс також зазначив, що посилення протекціонізму та роз'єднаність у світовій торгівлі викликають "особливе занепокоєння".
На його думку, вони лише посилюють тривалий економічний спад та слабке зростання продуктивності, що спостерігаються вже не одне десятиліття.
Які застереження у звіті БМР
У звіті міститься висновок, що світова економіка стає менш стійкою до потрясінь. Цьому сприяють старіння населення, кліматичні зміни, геополітичні конфлікти та проблеми у глобальних ланцюжках постачань.
Примітно! Згідно з дослідженням, включеним у звіт, інфляційний сплеск після пандемії COVID-19 певно залишив довгостроковий слід у суспільному сприйнятті цінової динаміки.
Високий рівень державного боргу, що продовжує зростати, робить фінансову систему більш вразливою до змін процентних ставок і знижує можливості урядів зі стимулювання економіки в умовах кризи.
Ця тенденція не може продовжуватися. Зростання військових видатків може ще більше прискорити накопичення заборгованості,
– підкреслив Карстенс.
Головний економічний радник БМР Хен Сон Шін також звернув увагу на різке падіння курсу долара. З початку року він знизився на 10% і рухається до рекордного зниження за перше півріччя з початку епохи вільного валютного курсу у 1970-х роках.
Що таке БМР
Банк міжнародних розрахунків – міжнародна фінансова організація, яка сприяє співпраці центральних банків, регулюванню банківської діяльності та забезпеченню фінансової стабільності. Щорічний звіт БМР вважається важливим індикатором настроїв серед керівників центральних банків, оскільки в штаб-квартирі організації у Швейцарії регулярно проходять зустрічі провідних світових фінансових лідерів.