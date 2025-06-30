Що відбувається зі світовою економікою

Голова БМР Агустін Карстенс заявив, що розв'язана США торговельна війна та інші зміни в політиці підривають основи світової економічної системи. За його словами, світова економіка підійшла до "переломного моменту" і вступає в "нову епоху підвищеної невизначеності та непередбачуваності", пише 24 Канал с посиланням на Reuters.

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Карстенс також зазначив, що посилення протекціонізму та роз'єднаність у світовій торгівлі викликають "особливе занепокоєння".

На його думку, вони лише посилюють тривалий економічний спад та слабке зростання продуктивності, що спостерігаються вже не одне десятиліття.

Які застереження у звіті БМР

У звіті міститься висновок, що світова економіка стає менш стійкою до потрясінь. Цьому сприяють старіння населення, кліматичні зміни, геополітичні конфлікти та проблеми у глобальних ланцюжках постачань.

Примітно! Згідно з дослідженням, включеним у звіт, інфляційний сплеск після пандемії COVID-19 певно залишив довгостроковий слід у суспільному сприйнятті цінової динаміки.

Високий рівень державного боргу, що продовжує зростати, робить фінансову систему більш вразливою до змін процентних ставок і знижує можливості урядів зі стимулювання економіки в умовах кризи.

Ця тенденція не може продовжуватися. Зростання військових видатків може ще більше прискорити накопичення заборгованості,

– підкреслив Карстенс.

Головний економічний радник БМР Хен Сон Шін також звернув увагу на різке падіння курсу долара. З початку року він знизився на 10% і рухається до рекордного зниження за перше півріччя з початку епохи вільного валютного курсу у 1970-х роках.