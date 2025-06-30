Что происходит с мировой экономикой

Председатель БМР Агустин Карстенс заявил, что развязанная США торговая война и другие изменения в политике подрывают основы мировой экономической системы. По его словам, мировая экономика подошла к "переломному моменту" и вступает в "новую эпоху повышенной неопределенности и непредсказуемости", пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Центральные банки выбирают золото: заменят ли драгоценные металлы доллар

Карстенс также отметил, что усиление протекционизма и разобщенность в мировой торговле вызывают "особое беспокойство".

По его мнению, они лишь усиливают длительный экономический спад и слабый рост производительности, что наблюдаются уже не одно десятилетие.

Какие предостережения в отчете БМР

В отчете содержится вывод, что мировая экономика становится менее устойчивой к потрясениям. Этому способствуют старение населения, климатические изменения, геополитические конфликты и проблемы в глобальных цепочках поставок.

Примечательно! Согласно исследованию, включенным в отчет, инфляционный всплеск после пандемии COVID-19 вероятно оставил долгосрочный след в общественном восприятии ценовой динамики.

Высокий уровень государственного долга, продолжающий расти, делает финансовую систему более уязвимой к изменениям процентных ставок и снижает возможности правительств по стимулированию экономики в условиях кризиса.

Эта тенденция не может продолжаться. Рост военных расходов может еще больше ускорить накопление задолженности,

– подчеркнул Карстенс.

Главный экономический советник БМР Хен Сон Шин также обратил внимание на резкое падение курса доллара. С начала года он снизился на 10% и движется к рекордному снижению за первое полугодие с начала эпохи свободного валютного курса в 1970-х годах.