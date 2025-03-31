Як Росія експортує нафту просто під носом НАТО

Росія продовжує експортувати нафту морським шляхом. Ба більше, десятки російських танкерів проходили через води країн НАТО завдяки схемі зі страховками, що з'ясували у рамках спеціального розслідування.

Росія організувала схему з фальшивими документами для експорту нафти

Росія придумала схему з підробленими страховими сертифікатами для експорту своєї нафти. Завдяки фальшивим страховкам танкери тіньового флоту Росії без проблем проходили через води НАТО в Балтійському морі, пише 24 Канал з посиланням на розслідуванні Danwatch і NRK.

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Під час розслідування з'ясували, що принаймні 76 російських танкерів мали фальшиві страхові сертифікати від підставної компанії Ro Marine. У фальшивих документах вказували, що це норвезька компанія. Проте насправді вона належала громадянину Росії.

Експорт нафти з Росії через Балтійське море / Скриншот з Google Maps

Важливо! У Норвегії уже почали розслідування щодо можливого обходу санкцій проти Росії. Правоохоронці уже висунули звинувачення громадянину Росії, болгарському співзасновнику компанії та двом норвезьким підприємцям.

Варто додати, що журналісти виявили, що компанія Ro Marine не проводила жодних фінансових операцій, а також мала лише одного працівника з громадянством Болгарії. Ба більше, компанія використовувала підроблену ліцензію Норвезького управління фінансового нагляду (FSA).

Так звана компанія встигла оформити підроблені страхові сертифікати для 255 суден. Крім того, після викриття фірма навіть встигла додати нове судно у реєстр. Завдяки фальшивим документам 8 російських танкерів без проблем проходили через Фінську затоку.

Зверніть увагу! У ГУР повідомили, що тіньовий флот Росії нараховує, щонайменше, 387 танкерів. Переважно судна перевозять сиру нафту. Це приблизно 78% вантажів. Тоді як на нафтопродукти припадає 37% вантажів.

Країни НАТО наразі готують план дій, аби спільно протистояти схожим схемам у майбутньому. Водночас експерти наголошують, що махінації, про які стало відомо завдяки журналістам, ставлять під загрозу міжнародну систему безпеки морських перевезень. Ще одна серйозна проблема – це ризик екологічних катастроф.