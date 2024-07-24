25 копійок за 7000 гривень: як продати рідкісну монету за великі гроші

В Україні можна заробити, якщо продати колекціонерам старі монети у 25 копійок. Йдеться про суму від 5 000 до 7 000 гривень.

Яку монету номіналом у 25 копійок можна продати

Повідомляється, йдеться про монету різновиду 5.1ДАг 1992 року. Відрізнити її від інших монет можна наступним чином:

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середній зуб тризуба – він округлий і товстий;

хвостик букви Ї – знизу він торкається букви Н;

гроно №2 – воно у формі тупокутного трикутника.

гурт – гладкий, без насічок.

Зазначено, що монету номіналом 25 копійок 1992 року, різновиду 4БАМ, можна продати за 3 300 – 5 000 гривень. Її можна впізнати за опуклим щитом з тризубом, втиснутим у нього на реверсі. Цю монету часто називають "Англійський чекан".

Монета виготовлена з помилкою. У неї на аверсі опуклий щит і вдавлений тризуб. Помилка сталася через те, що при розробці ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили тло і тризуб,

– зазначають експерти.

На основі цих ескізів у Великобританії виготовили пуансони для карбування монет, які потім були відправлені на Луганський верстатобудівний завод.