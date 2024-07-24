25 копеек за 7000 гривен: как продать редкую монету за большие деньги

В Украине можно заработать, если продать коллекционерам старые монеты в 25 копеек. Речь идет о сумме от 5 000 до 7 000 гривен.

Какую монету номиналом в 25 копеек можно продать

Сообщается, речь идет о монете разновидности 5.1ДАг 1992 года. Отличить ее от других монет можно следующим образом:

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средний зуб трезубца – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

Указано, что монету номиналом 25 копеек 1992 года, разновидности 4БАМ, можно продать за 3 300 – 5 000 гривен. Ее можно узнать по выпуклому щиту с трезубцем, вдавленным в него на реверсе. Эту монету часто называют "Английский чекан".

Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец,

– отмечают эксперты.

На основе этих эскизов в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, которые затем были отправлены на Луганский станкостроительный завод.