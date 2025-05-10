Створюємо магніт для грошей: яку купюру ні в якому разі не можна віддавати

Є метод, який допоможе вам створити справжній магніт для грошей. Для цього потрібна особлива купюра.

Яка купюра притягує гроші

Магнітом для грошей називають одразу декілька варіантів купюр. Зокрема, щасливою банкнотою вважається та, де перші дві цифри її номера відповідають дню чи місяцю народження власника, повідомляє 24 Канал.

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Зверніть увагу! Найпотужнішою вважається купюра, де номер повністю збігається з датою народження її власника. Послідовність цифр у цьому числі значення не має.

Вважається також, що щасливими купюрами є:

банкноти з кодом 8;

Зауважте! Для обчислення числового коду потрібно скласти всі цифри номера купюри. Сумувати потрібно до тих пір поки не вийде однозначне число.

купюра, де в номері є цифри 7 та 8;

буквена серія співпадає з ініціалами власника.

Як зробити так, аби купюра приносила удачу

Щоб така купюра приносила удачу, потрібно її активувати. Для цього необхідно зберігати банкноту у гаманці окремо і завжди носити цей "магніт" з собою.

До того ж таку купюру ні в якому разі не можна: