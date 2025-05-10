Создаем магнит для денег: какую купюру ни в коем случае нельзя отдавать

Есть метод, который поможет вам создать настоящий магнит для денег. Для этого нужна особая купюра.

Какая купюра притягивает деньги

Магнитом для денег называют сразу несколько вариантов купюр. В частности, счастливой банкнотой считается та, где первые две цифры ее номера соответствуют дню или месяцу рождения владельца, сообщает 24 Канал.

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Обратите внимание! Самой мощной считается купюра, где номер полностью совпадает с датой рождения ее владельца. Последовательность цифр в этом числе значения не имеет.

Считается также, что счастливыми купюрами являются:

банкноты с кодом 8;

Обратите внимание! Для вычисления числового кода нужно сложить все цифры номера купюры. Суммировать нужно до тех пор пока не получится однозначное число.

купюра, где в номере есть цифры 7 и 8;

буквенная серия совпадает с инициалами владельца.

Как сделать так, чтобы купюра приносила удачу

Чтобы такая купюра приносила удачу, нужно ее активировать. Для этого необходимо хранить банкноту в кошельке отдельно и всегда носить этот "магнит" с собой.

К тому же такую купюру ни в коем случае нельзя: