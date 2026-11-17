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Як відрізнити справжнє золото від підробки в домашніх умовах

Перш ніж проводити будь-які перевірки, варто оглянути прикрасу при хорошому освітленні. Особливу увагу потрібно приділити клейму – невеликому відбитку на виробі, який вказує на вміст дорогоцінного металу, повідомляють у Держпродспоживслужбі. В Україні найпоширенішими є золоті вироби 375, 585 та 750 проби. Цифри вказують на кількість чистого золота в 1 000 частинах сплаву. Наприклад, 585 проба означає, що у виробі міститься 58,5% золота, а решта припадає на інші метали.

Важливо! Однак саме по собі клеймо ще не гарантує справжності прикраси: його також можуть підробити. Тому варто перевірити кілька ознак одночасно.

Один із найпростіших способів – перевірка магнітом. Золото не притягується до звичайного магніту, тому якщо прикраса сильно реагує на нього, це може свідчити про наявність заліза або сталі у складі. Водночас відсутність магнітної реакції не підтверджує, що перед вами справжнє золото, адже мідь, латунь та деякі інші метали також не мають таких магнітних властивостей.

Ще один спосіб – огляд поверхні прикраси. Потрібно уважно подивитися на застібки, краї, внутрішню частину каблучки та інші місця, які найчастіше контактують зі шкірою або одягом. Якщо на них помітні потертості, крізь які проступає метал іншого кольору, це може свідчити про позолоту.

Також можна оцінити вагу виробу. Золото має високу густину – приблизно 19,3 грама на кубічний сантиметр у чистому вигляді. Тому масивна золота прикраса зазвичай відчутно важча за аналогічний за розміром виріб із багатьох поширених недорогоцінних металів. Проте цей спосіб є лише орієнтиром: порожнисті прикраси, різні сплави та вставки можуть суттєво впливати на вагу.

Варто пам'ятати! Популярні в інтернеті перевірки за допомогою оцту, йоду, лимонного соку або вогню не дають надійного результату. Вони можуть пошкодити поверхню виробу, залишити плями або зіпсувати декоративні елементи. Тому експериментувати з побутовою хімією та нагріванням прикрас не рекомендується.

Які методи перевірки золота найнадійніші

Домашні способи допомагають лише попередньо оцінити справжність прикраси. Якщо потрібно дізнатися точний вміст золота у виробі, краще звернутися до ювеліра або спеціалізованої лабораторії.

Один із професійних методів – перевірка за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізатора (XRF). Прилад визначає хімічний склад металу за допомогою рентгенівського випромінювання. Завдяки цьому можна встановити, які метали містяться у виробі та в якій пропорції. Перевага такого способу полягає в тому, що він зазвичай не потребує пошкодження прикраси.

Зверніть увагу! Водночас XRF-аналіз має певне обмеження: він переважно досліджує поверхневий шар металу. Якщо прикраса має товсте золоте покриття, а всередині виготовлена з іншого матеріалу, результат може не відображати склад усієї конструкції.

Ще один варіант – хімічна перевірка за допомогою спеціальних реактивів. Ювеліри можуть використовувати кислотні тести, щоб визначити приблизну пробу золота. Для цього зразок металу перевіряють на спеціальному пробірному камені та порівнюють його реакцію з еталонними зразками. Однак самостійно проводити такі експерименти не варто. Деякі реактиви є їдкими та небезпечними для шкіри й очей, а неправильне використання може пошкодити прикрасу.

Якщо йдеться про дорогий виріб, спадкову прикрасу або золотий злиток, доцільно звернутися до фахівців для комплексної перевірки. Особливо це важливо перед продажем або купівлею золота з рук.

Отже, магніт, огляд клейма, перевірка поверхні та оцінка ваги допоможуть виявити окремі ознаки підробки. Проте жоден із цих домашніх способів не гарантує достовірного результату – остаточно підтвердити справжність і пробу золота можна лише за допомогою професійного аналізу.

До речі, вітрини магазинів та онлайн-маркетів рясніють прикрасами, виготовленими з медичного золота. Вони блищать, мають золотистий відтінок і на перший погляд нічим не поступаються ювелірним виробам, хоча насправді це не так.