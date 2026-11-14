Не все золоте, що блищить: чим відрізняється медичне золото від справжнього

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Що таке медичне золото і з чого його роблять

Так зване медичне золото взагалі не є дорогоцінним металом чи стандартизованим сплавом, розповідає 24 Канал.

Під цим маркетинговим терміном виробники продають звичайну біжутерію. Основою таких виробів найчастіше виступає:

нержавіюча сталь;

латунь;

та інші недорогоцінні сплави.

Щоб прикраса мала золотистий колір, її поверхню можуть покривати спеціальним декоративним шаром.

Іноді такі вироби дійсно вкривають тонкою позолотою, але з часом вона неминуче стирається.

Чим медичне золото відрізняється від справжнього

Головна різниця між медичним та справжнім золотом полягає у складі. Справжні золоті прикраси виготовляють зі сплавів, у яких частка дорогоцінного металу визначається пробою. В Україні використовують, зокрема проби:

375;

500;

585;

750;

\958;

та 999.

Наприклад, маркування 585 означає, що на кожну тисячу частин сплаву припадає 585 частин чистого золота, тобто 58,5%. Решта – інші метали, які додають для міцності та потрібного кольору.

Медичне золото зазвичай не має такої проби, адже його основа не є золотим сплавом. Через це вироби з нього коштують в рази дешевше.

Критерій Медичне золото Справжнє золото Основа Сталь, латунь або інший недорогоцінний сплав Золотий сплав з іншими металами Вміст золота Може бути відсутнім; іноді є лише в покритті Визначається пробою Маркування Зазвичай не має державної проби золота Має державне пробірне клеймо Вартість Зазвичай значно дешевше Дорожче, зокрема через вміст дорогоцінного металу Зношування Покриття може стиратися або змінювати вигляд Колір основного сплаву не зникає через стирання позолоти Перепродаж Не має вартості як золотий брухт Може мати вартість як дорогоцінний метал

Як не купити підробку замість золота

Щоб не купити підробку замість справжнього золота, експерти радять перевірити маркування та документи прикраси, перш ніж платити за неї. В Україні ювелірні вироби з дорогоцінних металів повинні мати державне пробірне клеймо. Воно підтверджує вміст дорогоцінного металу відповідно до заявленої проби.

На товарному ярлику мають бути зазначені:

виробник;

назва виробу;

сплав і його проба;

маса та інші характеристики.

Якщо продавець називає прикрасу золотою, але не може підтвердити її склад і походження, варто поставитися до такої покупки обережно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити справжність золота в домашніх умовах, на які ознаки звернути увагу та чи можна розпізнати підробку за допомогою магніту.