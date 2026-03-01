Розпізнати фальшиві долари вдома можна всього за 5 кроків: як відрізнити підробку

Найнадійніший спосіб самостійно розпізнати несправжню доларову банкноту – перевірити її захисні елементи. Це питання не лише цікавості, а й ризику втрати заощаджень: якщо до рук потрапить підробка, обміняти її на справжні гроші вже не вийде.

Як розпізнати фальшиві долари?

Ба більше, свідоме використання фальшивих купюр є порушенням закону, тож знання ключових символів на валюті захищає і гаманець, і власника. Про це розповіли у Федеральній резервній системі США.

Інформацію про особливості дизайну опубліковано на сайті освітньої програми відомства. Насамперед про справжність нової 100-доларової купюри (в обігу з 2013 року) свідчать такі 5 ознак.

Крок №1 – Захисна нитка (A)

Піднесіть банкноту до світла, аби побачити вертикальну вбудовану нитку, що проходить ліворуч від портрета. На ній почергово нанесено літери USA та цифру 100. Елемент видно з обох боків, а під ультрафіолетовим світлом він світиться рожевим кольором.

Крок №2 – Захисна 3D-стрічка (B)

Нахиляйте банкноту вперед і назад, фокусуючи погляд на синій стрічці – дзвіночки повинні змінюватися на цифри 100 під час руху, оскільки елементи рухатимуться з боку в бік. Якщо ж нахиляти купюру навпаки, символи переміщуватимуться вгору і вниз.

Важливо, щоб стрічка була вплетена в папір, а не надрукована на ньому.

Який вигляд мають справжні нові 100 доларів США / Фото ФРС

Крок №3 – Дзвіночок у чорнильниці (C)

Нахиліть банкноту, щоб побачити, як дзвіночок у чорнильниці змінює колір з мідного на зелений, створюючи ефект появи та зникнення.

Крок №4 – Водяний знак (D)

Піднесіть купюру до світла та знайдіть малопомітне зображення Бенджаміна Франкліна в порожньому місці праворуч від портрета. Водяний знак видно з обох сторін.

Крок №5 – Чорнило, що змінює колір (E)

Нахиліть банкноту, щоб побачити, як цифра 100 у правому нижньому куті на аверсі змінює колір із мідного на зелений.

Цікаво! Іноді на купюрах помічають дивні позначки у вигляді штампів різних кольорів. Обмінники можуть відмовлятися брати такі гроші, але це не свідчить про брак чи підробку. У деяких іноземних банках саме так підтверджують справжність купюри.

Що ще варто знати про готівку?