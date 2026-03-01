Розпізнати фальшиві долари вдома можна всього за 5 кроків: як відрізнити підробку
- Розпізнати фальшиві долари можна, перевіривши п'ять захисних елементів, зокрема водяний знак і 3D-стрічку.
- Іноді на купюрах є кольорові штампи від різних банків, що також може свідчити про справжність грошей.
Найнадійніший спосіб самостійно розпізнати несправжню доларову банкноту – перевірити її захисні елементи. Це питання не лише цікавості, а й ризику втрати заощаджень: якщо до рук потрапить підробка, обміняти її на справжні гроші вже не вийде.
Як розпізнати фальшиві долари?
Ба більше, свідоме використання фальшивих купюр є порушенням закону, тож знання ключових символів на валюті захищає і гаманець, і власника. Про це розповіли у Федеральній резервній системі США.
Інформацію про особливості дизайну опубліковано на сайті освітньої програми відомства. Насамперед про справжність нової 100-доларової купюри (в обігу з 2013 року) свідчать такі 5 ознак.
Крок №1 – Захисна нитка (A)
Піднесіть банкноту до світла, аби побачити вертикальну вбудовану нитку, що проходить ліворуч від портрета. На ній почергово нанесено літери USA та цифру 100. Елемент видно з обох боків, а під ультрафіолетовим світлом він світиться рожевим кольором.
Крок №2 – Захисна 3D-стрічка (B)
Нахиляйте банкноту вперед і назад, фокусуючи погляд на синій стрічці – дзвіночки повинні змінюватися на цифри 100 під час руху, оскільки елементи рухатимуться з боку в бік. Якщо ж нахиляти купюру навпаки, символи переміщуватимуться вгору і вниз.
Важливо, щоб стрічка була вплетена в папір, а не надрукована на ньому.
Який вигляд мають справжні нові 100 доларів США / Фото ФРС
Крок №3 – Дзвіночок у чорнильниці (C)
Нахиліть банкноту, щоб побачити, як дзвіночок у чорнильниці змінює колір з мідного на зелений, створюючи ефект появи та зникнення.
Крок №4 – Водяний знак (D)
Піднесіть купюру до світла та знайдіть малопомітне зображення Бенджаміна Франкліна в порожньому місці праворуч від портрета. Водяний знак видно з обох сторін.
Крок №5 – Чорнило, що змінює колір (E)
Нахиліть банкноту, щоб побачити, як цифра 100 у правому нижньому куті на аверсі змінює колір із мідного на зелений.
Цікаво! Іноді на купюрах помічають дивні позначки у вигляді штампів різних кольорів. Обмінники можуть відмовлятися брати такі гроші, але це не свідчить про брак чи підробку. У деяких іноземних банках саме так підтверджують справжність купюри.
Що ще варто знати про готівку?
В Україні стали "небажаними" долари старих серій, що не мають сучасних елементів захисту, тобто емітовані до 2013 року. Фінансові установи приймають такі купюри менш охоче, однак на порушення можна скаржитися на сайті Нацбанку.
Окрім того, незручності дедалі частіше приносить найбільший номінал у єврозоні – 500 євро. Банкноту перестали друкувати у 2019 році, однак вона залишається дійсною та підлягає обміну.