Распознать фальшивые доллары дома можно всего за 5 шагов: как отличить подделку

Самый надежный способ самостоятельно распознать ненастоящую долларовую банкноту – проверить ее защитные элементы. Это вопрос не только любопытства, но и риска потери сбережений: если в руки попадет подделка, обменять ее на настоящие деньги уже не получится.

Как распознать фальшивые доллары?

Более того, сознательное использование фальшивых купюр является нарушением закона, поэтому знание ключевых символов на валюте защищает и кошелек, и владельца. Об этом рассказали в Федеральной резервной системе США.

Информация об особенностях дизайна опубликована на сайте образовательной программы ведомства. Прежде всего о подлинности новой 100-долларовой купюры (в обращении с 2013 года) свидетельствуют следующие 5 признаков.

Шаг №1 – Защитная нить (A)

Поднесите банкноту к свету, чтобы увидеть вертикальную встроенную нить, проходящую слева от портрета. На ней поочередно нанесены буквы USA и цифру 100. Элемент видно с обеих сторон, а под ультрафиолетовым светом он светится розовым цветом.

Шаг №2 – Защитная 3D-лента (B)

Наклоняйте банкноту вперед и назад, фокусируя взгляд на синей ленте – колокольчики должны меняться на цифры 100 во время движения, поскольку элементы будут двигаться из стороны в сторону. Если же наклонять купюру наоборот, символы будут перемещаться вверх и вниз.

Важно, чтобы лента была вплетена в бумагу, а не напечатана на ней.

Как выглядят настоящие новые 100 долларов США / Фото ФРС

Шаг №3 – Колокольчик в чернильнице (C)

Наклоните банкноту, чтобы увидеть, как колокольчик в чернильнице меняет цвет с медного на зеленый, создавая эффект появления и исчезновения.

Шаг №4 – Водяной знак (D)

Поднесите купюру к свету и найдите малозаметное изображение Бенджамина Франклина в пустом месте справа от портрета. Водяной знак виден с обеих сторон.

Шаг №5 – Чернила, меняющие цвет (E)

Наклоните банкноту, чтобы увидеть, как цифра 100 в правом нижнем углу на аверсе меняет цвет с медного на зеленый.

Интересно! Иногда на купюрах замечают странные отметки в виде штампов разных цветов. Обменники могут отказываться брать такие деньги, но это не свидетельствует о браке или подделке. В некоторых иностранных банках именно так подтверждают подлинность купюры.

Что еще стоит знать о наличных деньгах?