Карткові перекази під питанням: чи торкнуться нові обмеження більшості українців

Нещодавно стало відомо, що Нацбанк може ввести нові обмеження, які можуть ускладнити карткові перекази фізичних осіб. Це зроблять насамперед для зменшення тіньових операцій. Водночас рішення про обмеження ще не ухвалене.

Під час конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, що в Нацбанку працюють над обмеженнями щодо карткових переказів. І стосуватимуться вони бізнесу та фізичних осіб.

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Обмеження для "бізнесменів" у тіні

Для 24 Каналу банкірка Анна Довгальська прокоментувала можливі обмеження щодо карткових переказів. Вона пояснює, що ідея стосовно лімітування переказів коштів між фізособами важлива.

Йдеться про такі платежі, що тією чи іншою мірою, перебувають в тіні.

Довгальська наводить приклад – це оплата послуг чи купівля товарів через механізм P2P, який не передбачає платежів, пов’язаних з комерційною діяльністю.

Що таке P2P P2P (peer-to-peer) з англійської означає "від особи до особи". Тобто це переказ із картки на картку, який є найпростішим способом надіслати гроші.

Банкірка додає, що можливе впровадження обмежень сприятиме тому, аби так звані "бізнесмени" не змогли уникати сплати податків.

Анна Довгальська Заступниця голови правління Глобус Банку Проте важливим буде саме встановлення "справедливих обмежень", які не зачіпатимуть інтереси більшості громадян. Нагадаю, що користувачами карток є понад 90% громадян.

Якими можуть бути ліміти

Анна Довгальська нагадала, що в банківській сфері наразі вже діють обмеження. Вони обумовлені вимогами законодавства з фінмоніторингу:

перекази на загальну суму понад 400 тисяч гривень вимагають від банків більш ретельного вивчення походження переказуваних коштів,

зазвичай банківські ліміти передбачають переказ коштів в розмірі до 30 тисяч гривень за одну транзакцію, а загальний обсяг переказів одного клієнта – до 400 тисяч гривень.

Є також вимога про супровід переказів інформацією про відправника та отримувача, відстеження так званого "подрібнення" платежів між відправником і отримувачем. Банки керуються також внутрішніми правилами: аналізують частоту, кількість, оборот, вид операцій, місце здійснення операцій та інше,

– додає банкірка.

Водночас Довгальська зауважує, що говорити про те, якими можуть бути нові обмеження поки зарано. Все ж ідея ще не набула ознак конкретики та не оформлена, наприклад, в законопроєкт.

Але варто зазначити, що обмеження можуть торкнутися:

частоти переказів, суми переказу за одну транзакцію, максимального обсягу платежів на місяць, максимальної загальної суми переказів на місяць.

Нововведення навряд чи торкнуться більшості громадян. Це можуть бути заходи на посилення фінмоніторингу, намагання прибрати "шпарини", через які не спиняється потік грошей невстановленого походження.