На що знизив тариф "Приватбанк"

У "Приватбанку" прийняли рішення про зниження комісії за міжнародний переказ у застосунку "Приват24". Мається на увазі саме переведення коштів з карти банку на рахунок зареєстрований за кордоном.

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Раніше комісія складала 2% і мала бути щонайменше 50 гривень Зараз цей показник 1%, відповідно, мінімум скоротився до 25 гривень. Знижений тариф діятиме до середини квітня.

Представники "Приватбанку" пояснили, що це нововведення необхідне для того, аби підтримати українців за кордоном. Зараз громадяни, що залишаються в Україні, часто надсилають кошти близьким, які виїхали.

Як здійснити міжнародний переказ у "Приватбанку"

Щоб зробити міжнародний переказ у "Приватбанку" потрібно зайти у мобільний застосунок "Приват24" або ж його вебверсію. Далі необхідно дотримуватись такого алгоритму:

обираємо пункт у меню "Переказ на картку";

вказуємо дані закордонної картки або ж обираємо готовий, раніше заповнений, шаблон;

обираємо суму переказу та валюту.

Нагадаємо! У серпні 2023 року "Приватбанк" оголосив про продовження терміну дії карток ще на 2 роки. Тобто до 1 серпня 2025 року.