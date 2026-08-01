Передача показників газу змінилася: одна помилка може створити зайві проблеми

З 1 до 5 серпня українці мають передати показники газових лічильників за липень. Цього разу багатьом споживачам доведеться скористатися новим способом, адже звичні чат-боти більше не працюють.

Одна помилка може призвести до неправильних нарахувань

Споживачам природного газу варто бути уважними під час передачі показників за липень. Якщо пропустити встановлений строк або скористатися неактуальним способом подання даних, це може призвести до некоректних нарахувань у платіжці, нагадує "Нафтогаз".

Крім того, для частини українців змінився й сам порядок передачі показників: це потрібно зробити із 1 до 5 серпня включно. Саме на підставі цих даних формується рахунок за фактично спожитий газ.

Зверніть увагу! Якщо інформація надійде пізніше, оператор газорозподільної мережі може визначити обсяг споживання за розрахунковими показниками. Через це у платіжці можуть з'явитися неточності, а передані із запізненням дані врахують уже під час наступного розрахункового періоду.

Передавати показники потрібно навіть тоді, коли газом не користувалися. У такому разі достатньо повторно повідомити ті самі цифри, що й попереднього місяця. Це дозволить уникнути розрахунків за середнім споживанням.

Що змінилося для клієнтів "Нафтогазу"

Для споживачів, які користуються сервісами "Нафтогазу", звичні чат-боти у Viber та Telegram більше не є основним способом передачі показників. Їх замінив офіційний мобільний застосунок "Куб".

Однією з головних переваг нового сервісу є можливість автоматично розпізнавати показники лічильника. Для цього достатньо відкрити застосунок, навести камеру смартфона на циферблат, після чого система самостійно зчитає необхідні дані. За потреби показники можна внести й вручну.

Щоб скористатися сервісом, потрібно встановити застосунок, авторизуватися або пройти швидку реєстрацію, перейти до розділу передачі показників, відсканувати лічильник чи ввести цифри вручну та підтвердити відправлення.

Які ще можливості отримали користувачі

Через застосунок "Куб" можна не лише передавати показники, а й оплачувати рахунки за газ без банківської комісії. Для цього достатньо оновити застосунок до актуальної версії, перейти до розділу оплати, обрати спосіб "Мій банк" та підтвердити операцію у мобільному застосунку свого банку.

Оплата здійснюється за технологією IBAN2IBAN, а перелік банків, які підтримують цей сервіс, поступово розширюється.

Як ще можна подати показники

Водночас використання "Куба" не є єдиним способом передачі показників. Споживачі й надалі можуть повідомити дані через особистий кабінет на сайті gas.ua, вебресурс свого оператора газорозподільної мережі, а також телефоном чи SMS, якщо такі сервіси доступні.

Головне правило – це не відкладати передачу показників до останнього дня та перевіряти правильність внесених даних. Це допоможе уникнути зайвих нарахувань і сплачувати лише за фактично спожитий обсяг природного газу.