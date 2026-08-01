Одна ошибка может привести к неверным начислениям

Потребителям природного газа следует быть внимательными при передаче показаний за июль. Если пропустить установленный срок или воспользоваться устаревшим способом подачи данных, это может привести к некорректным начислениям в счете, напоминает "Нафтогаз".

Кроме того, для части украинцев изменился и сам порядок передачи показателей: это нужно сделать с 1 по 5 августа включительно. Именно на основании этих данных формируется счет за фактически потребленный газ.

Обратите внимание! Если информация поступит позже, оператор газораспределительной сети может определить объем потребления по расчетным показателям. Из-за этого в счете могут появиться неточности, а переданные с опозданием данные будут учтены уже в следующем расчетном периоде.

Передавать показания нужно даже в том случае, если газом не пользовались. В таком случае достаточно повторно сообщить те же цифры, что и в предыдущем месяце. Это позволит избежать расчетов по среднему потреблению.

Что изменилось для клиентов "Нафтогаза"

Для потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза", привычные чат-боты в Viber и Telegram больше не являются основным способом передачи показаний. Их заменило официальное мобильное приложение "Куб".

Одним из главных преимуществ нового сервиса является возможность автоматического считывания показаний счетчика. Для этого достаточно открыть приложение, навести камеру смартфона на циферблат, после чего система самостоятельно счтет необходимые данные. При необходимости показания можно ввести и вручную.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить приложение, авторизоваться или пройти быструю регистрацию, перейти в раздел передачи показаний, отсканировать счетчик или ввести цифры вручную и подтвердить отправку.

Что еще получили пользователи

Через приложение "Куб" можно не только передавать показания, но и оплачивать счета за газ без банковской комиссии. Для этого достаточно обновить приложение до актуальной версии, перейти в раздел "Оплата", выбрать способ "Мой банк" и подтвердить операцию в мобильном приложении своего банка.

Оплата осуществляется по технологии IBAN2IBAN, а список банков, поддерживающих этот сервис, постепенно расширяется.

Что еще можно сделать с показаниями

В то же время использование "Куба" не является единственным способом передачи показаний. Потребители по-прежнему могут сообщать данные через личный кабинет на сайте gas.ua, веб-ресурс своего оператора газораспределительной сети, а также по телефону или SMS, если такие сервисы доступны.

Главное правило – не откладывать передачу показаний до последнего дня и проверять правильность введенных данных. Это поможет избежать лишних начислений и платить только за фактически потребленный объем природного газа.