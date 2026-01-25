Хто отримає 100% виплати по втраті годувальника

У 2026 році порядок призначення пенсії у разі втрати годувальника залишається важливою темою для багатьох українських родин. Хто може претендувати на виплати, які умови є вирішальними та кому призначать 100% виплати, читайте далі.

Як отримати повну пенсію померлого годувальника?

Пенсію у розмірі 100% пенсії за віком померлого годувальника призначають у тому разі, якщо право на виплату мають двоє або більше непрацездатних членів сім’ї. У такій ситуації загальна сума пенсії розподіляється між ними рівними частинами, пояснили у ПФУ.

Важливо, що якщо право на пенсію має лише один непрацездатний член сім’ї, розмір виплати становить 50% пенсії за віком годувальника. Саме кількість осіб, які мають право на виплату, є ключовим чинником для призначення 100% пенсії.

Довідково: Держава гарантує мінімальний розмір такої пенсії. Навіть у разі низького стажу або заробітку годувальника виплата не може бути меншою за встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб із відповідними підвищеннями залежно від кількості отримувачів.

Хто може отримувати пенсію по втраті годувальника?

До непрацездатних членів сім’ї, які можуть претендувати на таку виплату, належать:

діти померлого;

дружина або чоловік;

а також батьки, якщо вони досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Важливо! Для дітей право на пенсію виникає незалежно від того, чи перебували вони на утриманні годувальника. Про це зауважили у Пенсійному фонді.

Окремо враховуються діти, які навчаються за денною формою. Вони можуть отримувати пенсію до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Таке ж саме право мають діти-сироти, незалежно від факту навчання.

Як змінився розмір пенсій у 2026 році?