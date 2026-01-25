Как получить полную пенсию умершего кормильца?

Пенсию в размере 100% пенсии по возрасту умершего кормильца назначают в том случае, если право на выплату имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи. В такой ситуации общая сумма пенсии распределяется между ними равными частями, объяснили в ПФУ.

Важно, что если право на пенсию имеет только один нетрудоспособный член семьи, размер выплаты составляет 50% пенсии по возрасту кормильца. Именно количество лиц, которые имеют право на выплату, является ключевым фактором для назначения 100% пенсии.

Справочно: Государство гарантирует минимальный размер такой пенсии. Даже в случае низкого стажа или заработка кормильца выплата не может быть меньше установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с соответствующими повышениями в зависимости от количества получателей.

Кто может получать пенсию по потере кормильца?

К нетрудоспособным членам семьи, которые могут претендовать на такую выплату, относятся:

дети умершего;

жена или муж;

а также родители, если они достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.

Важно! Для детей право на пенсию возникает независимо от того, находились ли они на содержании кормильца. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

Отдельно учитываются дети, которые учатся на дневной форме. Они могут получать пенсию до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет. Такое же право имеют дети-сироты, независимо от факта обучения.

