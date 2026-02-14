Прибуток в Україні: як найкраще інвестувати гроші у 2026 році
- Експерти рекомендують інвестувати у 2026 році у позики під заставу нерухомості, враховуючи дохідність, ризики та ліквідність.
- Нерухомість у західних регіонах України та столиці залишається популярною серед інвесторів для оренди та збереження капіталу.
Чимало людей прагнуть знайти інвестиції для пасивного прибутку. Однак кожен з можливих варіантів має як свої плюси, так і мінуси.
Куди інвестувати, щоб отримати пасивний прибуток у 2026 році?
Зокрема слід оцінювати можливість інвестиції за трьома важливим пунктами, про що пише Інвестиційний портал InVenture.
Мова йде про дохідність, ризик та ліквідність. Так дохідність визначається розміром потенційного прибутку.
Ризики можуть варіюватися по різному від повної втрати капіталу до часткових втрат. А ліквідність, своєю чергою, відображає швидкість, з якою інвестиції можна конвертувати в реальні гроші.
Згідно з думкою експертів, найкраще наразі інвестувати в позики під заставу нерухомості. У таблиці цей варіант набрав цілих 12 балів.
Ставки – 1,5–2% на місяць, іноді нижчі для якісних об’єктів,
– зазначили у тексті.
Наголошується, що це й надалі найзахищеніший формат приватної позики, якщо виконані ключові умови:
- сума позики не перевищує 50 – 60% від ринкової вартості об’єкта;
- об’єкт ліквідний (квартира або комерція в зрозумілій локації);
- договір оформлений юридично коректно, з правом звернення стягнення.
Історія показує, що ринок нерухомості здатний різко коригуватися: у кризові періоди падіння цін на 40 – 60% – це не абстрактний ризик, а реальний сценарій. Саме тому запас за вартістю є критичним,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! Експерти відзначають, що на практиці саме іпотечні позики демонструють найвищу дисципліну повернення – позичальник втрачає надто багато у разі дефолту.
На сайті "Український бізнесмен" пишуть, що квартири, а також комерційні приміщення дійсно залишаються у фокусі інвесторів. У 2026 році найбільший попит на нерухомість спостерігається у західних регіонах України та у столиці.
Тут нерухомість купують не лише для оренди, а й для збереження капіталу у фізичному активі,
– пояснили фахівці.
Важливо! Попри те, що ціни на новобудови зросли через подорожчання будматеріалів, вторинний ринок і реконструкція старих об’єктів залишаються доступними варіантами.
Що ще слід знати про інвестиції?
Короткострокові інвестиції у 2026 році можливі. Проте без ретельного планування вони не забезпечать очікуваного результату.
Перед вкладенням будь-яких грошей слід прорахувати всі можливі витрати, оцінити розвиток району, а також перевірити всі необхідні документи.