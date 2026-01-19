Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Куди інвестував Трамп?
Дональд Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros. лише за кілька тижнів після того, як компанії оголосили про злиття.
Загалом фінансові декларації свідчать, що більшість покупок президента США становили муніципальні облігації міст, місцевих шкільних округів, комунальних підприємств і лікарень. Водночас він також придбав облігації таких компаній, як Boeing, Occidental Petroleum та General Motors.
У грудні 2025 року Трамп заявив, що матиме вплив на рішення щодо того, чи зможе Netflix продовжити запропоновану угоду з придбання Warner Bros. Discovery за 83 мільярди доларів, яка стикається з конкурентною пропозицією від Paramount Skydance.
Зазначається, що будь-яка угода щодо придбання Warner Bros потребуватиме схвалення регуляторних органів.
Тим часом представник Білого дому зазначив, що портфелем акцій та облігацій Трампа незалежно керують сторонні фінансові установи, і ані сам Трамп, ані члени його родини не мають можливості керувати чи давати вказівки щодо інвестицій.
Що відомо про угоду Netflix та Warner Bros.?
5 грудня 2025 року Netflix та Warner Bros. Discovery оголосили про угоду, згідно з якою Netflix придбає Warner Bros., включно з кіно- та телестудіями HBO Max та HBO за 82,7 мільярда доларів.
Очікується, що угода буде закрита після раніше оголошеного відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке тепер має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.
Вже через кілька днів Paramount Skydance запропонувала 108,4 мільярда доларів за придбання Warner Bros Discovery, намагаючись кинути виклик Netflix. Однак Warner Bros Discovery офіційно відхилила цю пропозицію.