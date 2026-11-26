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Де можна зняти готівку під час відключення світла

Навіть якщо через відключення електроенергії звичайні банкомати не працюють, українці можуть скористатися мережею Power Banking. Це об'єднана мережа відділень різних банків, які мають альтернативні джерела живлення та резервні канали зв'язку. Вони продовжують обслуговувати клієнтів навіть під час блекаутів.

У таких відділеннях можна зняти гроші через банкомат або безпосередньо в касі. Причому клієнти можуть користуватися банкоматами інших банків, а не лише того, в якому відкрито рахунок. Такий принцип називають банкоматним роумінгом.

Зверніть увагу! Знайти найближче відділення Power Banking можна на спеціальній мапі Національного банку України або в застосунку Дія. Для цього потрібно відкрити розділ "Сервіси", перейти до "Незламності" та вибрати вкладку Power Banking.

Також готівку можна отримати в банкоматах, розташованих у торговельних центрах, лікарнях, метро та інших об'єктах, які мають резервне електроживлення. Однак їхня робота залежить від наявності генератора, зв'язку та грошей у пристрої, тому краще заздалегідь перевіряти доступність конкретного банкомата.

Цікаво! Ще один варіант – скористатися послугою "Готівка на касі". Вона доступна в окремих супермаркетах, магазинах, аптеках та на автозаправних станціях. Для цього потрібно придбати товар, розрахуватися банківською карткою та попросити касира видати додаткову суму готівкою. Можливість отримати гроші й максимальну суму потрібно уточнювати безпосередньо на касі.

Які ще є способи отримати гроші без електроенергії

Якщо поблизу немає відділень Power Banking, можна спробувати зняти гроші в банкоматі іншого банку. Банки в Україні використовують механізм банкоматного роумінгу, тому клієнт не обов'язково має шукати пристрій саме свого фінансового закладу. Водночас варто враховувати можливу комісію та ліміти на зняття коштів.

Також можна звернутися безпосередньо до каси банківського відділення, яке продовжує працювати завдяки генератору або іншому резервному джерелу живлення. Для отримання коштів зазвичай потрібно мати із собою паспорт та банківську картку. Умови обслуговування можуть відрізнятися залежно від банку.

Зверніть увагу! Окремі банки дозволяють знімати готівку без фізичної картки – за допомогою QR-коду або спеціальної операції в мобільному застосунку. Однак для цього потрібен працюючий банкомат, а також доступ до інтернету та банківського сервісу. Тому цей спосіб варто розглядати як додаткову можливість, а не універсальне рішення під час блекауту.

Водночас Національний банк України рекомендує заздалегідь подбати про певний запас готівки. Це допоможе розраховуватися за товари та послуги навіть тоді, коли через відключення електроенергії не працюють платіжні термінали або виникають проблеми зі зв'язком.

Отже, відсутність електроенергії не означає, що українці повністю втратять доступ до своїх грошей. Для отримання готівки можна скористатися черговими банківськими відділеннями, банкоматами з резервним живленням, касами магазинів, аптек та АЗС.

До речі, регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.